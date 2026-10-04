Construirán un túnel submarino que unirá Santos con Guarujá

Los residentes y transportistas que transitan entre las ciudades costeras de Santos y Guarujá en Brasil se beneficiarán directamente con la construcción de un nuevo túnel submarino que también ofrecerá acceso a una ruta principal del país, según detallan medios como MinutoUno, TeleSol Diario, Los Andes y Diario Norte. La cobertura actual destaca la reducción drástica en el tiempo de traslado, pasando de una hora a solo cinco minutos bajo el mar, aunque la información disponible en los reportes no especifica los plazos exactos de ejecución ni los costos totales de la obra anunciada.