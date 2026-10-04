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Construirán un túnel submarino que unirá Santos con Guarujá

Brasil construirá un túnel submarino para unir Santos con Guarujá, reduciendo un viaje de una hora a cinco minutos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · Enfriándose
  • Clave informativa: Construirán un túnel submarino que unirá Santos con Guarujá
  • Punto central: Brasil construirá un túnel submarino para unir Santos con Guarujá, reduciendo un viaje de una hora a cinco minutos.
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El resumen

Los residentes y transportistas que transitan entre las ciudades costeras de Santos y Guarujá en Brasil se beneficiarán directamente con la construcción de un nuevo túnel submarino que también ofrecerá acceso a una ruta principal del país, según detallan medios como MinutoUno, TeleSol Diario, Los Andes y Diario Norte. La cobertura actual destaca la reducción drástica en el tiempo de traslado, pasando de una hora a solo cinco minutos bajo el mar, aunque la información disponible en los reportes no especifica los plazos exactos de ejecución ni los costos totales de la obra anunciada.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué ciudades conectará el nuevo túnel submarino?

El túnel conectará las localidades brasileñas de Santos y Guarujá.

¿Cuánto durará el viaje una vez finalizada la obra?

El tiempo de viaje se reducirá de una hora a cinco minutos.

¿Qué medios informaron sobre el proyecto?

La noticia fue difundida por medios como MinutoUno, TeleSol Diario, Los Andes y Diario Norte.

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