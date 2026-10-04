Construirán un túnel submarino que unirá Santos con Guarujá
Brasil construirá un túnel submarino para unir Santos con Guarujá, reduciendo un viaje de una hora a cinco minutos.
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Velocidad
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El resumen
Los residentes y transportistas que transitan entre las ciudades costeras de Santos y Guarujá en Brasil se beneficiarán directamente con la construcción de un nuevo túnel submarino que también ofrecerá acceso a una ruta principal del país, según detallan medios como MinutoUno, TeleSol Diario, Los Andes y Diario Norte. La cobertura actual destaca la reducción drástica en el tiempo de traslado, pasando de una hora a solo cinco minutos bajo el mar, aunque la información disponible en los reportes no especifica los plazos exactos de ejecución ni los costos totales de la obra anunciada.
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Cobertura (4)
- Brasil construirá un túnel debajo del mar y un viaje de 1 hora se hará en 5 minutos MinutoUno · hace 8 h
- Brasil hará un túnel bajo el mar: un viaje de 1 hora se hará en 5 minutos TeleSol Diario · hace 8 h
- Construirán un túnel debajo del mar y un viaje de 1 hora se hará en 5 minutos con acceso a una ruta principal de Brasil Los Andes · hace 8 h
- Construirán un túnel submarino que unirá Santos con Guarujá Diario Norte · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué ciudades conectará el nuevo túnel submarino?
El túnel conectará las localidades brasileñas de Santos y Guarujá.
¿Cuánto durará el viaje una vez finalizada la obra?
El tiempo de viaje se reducirá de una hora a cinco minutos.
¿Qué medios informaron sobre el proyecto?
La noticia fue difundida por medios como MinutoUno, TeleSol Diario, Los Andes y Diario Norte.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
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