En una fecha marcada por recientes declaraciones públicas, el jugador Vinicius Júnior reconoció haber cometido un error tras el Mundial al entrenar menos durante las vacaciones, admitiendo que no se preparó de la mejor manera y que se sintió realmente abrumado, lo cual afectó su inicio de temporada en el club merengue. La cobertura de medios como EL PAÍS, ESPN Deportes, MARCA, El Desmarque, Yahoo, Sports Illustrated y DIEZ.HN detalla que el delantero también abordó temas sobre su renovación y su rendimiento, mientras que figuras como Manu Carreño advirtieron al deportista sobre su actual situación en el campo.

Los aficionados y el propio Real Madrid siguen de cerca el rendimiento del jugador tras estas confesiones públicas, donde él mismo afirmó haber aprendido la lección de sus errores tanto con la selección de Brasil como en su club actual.