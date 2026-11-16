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Vinicius revela el error que cometió tras el Mundial y su nivel en el Real Madrid

Vinicius atribuye su bajo nivel en el Real Madrid tras el Mundial a una falta de preparación vacacional.

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  • Clave informativa: Vinicius revela el error que cometió tras el Mundial y su nivel en el Real Madrid
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El resumen

En una fecha marcada por recientes declaraciones públicas, el jugador Vinicius Júnior reconoció haber cometido un error tras el Mundial al entrenar menos durante las vacaciones, admitiendo que no se preparó de la mejor manera y que se sintió realmente abrumado, lo cual afectó su inicio de temporada en el club merengue. La cobertura de medios como EL PAÍS, ESPN Deportes, MARCA, El Desmarque, Yahoo, Sports Illustrated y DIEZ.HN detalla que el delantero también abordó temas sobre su renovación y su rendimiento, mientras que figuras como Manu Carreño advirtieron al deportista sobre su actual situación en el campo.

Los aficionados y el propio Real Madrid siguen de cerca el rendimiento del jugador tras estas confesiones públicas, donde él mismo afirmó haber aprendido la lección de sus errores tanto con la selección de Brasil como en su club actual.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué error admitió Vinicius tras el Mundial?

El jugador reconoció que entrenó menos durante las vacaciones y que no se preparó de la mejor manera.

¿Qué medios informaron sobre las declaraciones de Vinicius?

La cobertura incluye a EL PAÍS, ESPN Deportes, MARCA, El Desmarque, Yahoo, Sports Illustrated y DIEZ.HN.

¿Qué aspecto de su situación actual mencionó además de su rendimiento?

Vinicius habló acerca de su renovación y explicó que se sintió realmente abrumado.

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Vinicius Júnior Real Madrid Mundial Brasil

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