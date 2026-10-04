Mateo Chávez pierde la cabeza y deja al Tri con 10 ante Estados Unidos

La selección mexicana de fútbol se vio afectada luego de que Mateo Chávez fuera expulsado tras golpear a un rival durante el encuentro frente a Estados Unidos, una acción que dejó al equipo con diez elementos en la cancha. Diversos medios deportivos documentaron el incidente ocurrido en el partido, señalando que el jugador perdió la cabeza al propinar una cachetada y un golpe que desencadenaron una trifulca campal en el terreno de juego.

Los reportes disponibles hasta el momento se limitan a registrar la tarjeta roja y la reacción de los medios especializados, sin que la cobertura actual detalle sanciones disciplinarias posteriores o la postura oficial de la dirección técnica sobre lo sucedido.