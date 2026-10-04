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Mateo Chávez pierde la cabeza y deja al Tri con 10 ante Estados Unidos

Mateo Chávez deja al Tri con 10 jugadores tras una expulsión en el partido contra Estados Unidos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
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El resumen

La selección mexicana de fútbol se vio afectada luego de que Mateo Chávez fuera expulsado tras golpear a un rival durante el encuentro frente a Estados Unidos, una acción que dejó al equipo con diez elementos en la cancha. Diversos medios deportivos documentaron el incidente ocurrido en el partido, señalando que el jugador perdió la cabeza al propinar una cachetada y un golpe que desencadenaron una trifulca campal en el terreno de juego.

Los reportes disponibles hasta el momento se limitan a registrar la tarjeta roja y la reacción de los medios especializados, sin que la cobertura actual detalle sanciones disciplinarias posteriores o la postura oficial de la dirección técnica sobre lo sucedido.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué hizo Mateo Chávez en el partido?

Golpeó a un rival con una cachetada, lo que provocó su expulsión y una pelea campal.

¿Cómo afectó esto a la selección mexicana?

El equipo tricolor se quedó con 10 jugadores en la cancha frente a Estados Unidos.

¿Qué medios cubrieron el incidente?

La cobertura incluye a TUDN, Fox Sports México, TV Azteca, Excélsior y Mediotiempo.

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