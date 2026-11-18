Tras disputar partidos amistosos contra Chile, la Selección Colombia registró un ascenso en el escalafón oficial de la FIFA que le permite cerrar el año 2026 entre las diez mejores selecciones del mundo, un lugar en el que no figuraba desde hace más de dos años. El movimiento en la clasificación se da a conocer en la cobertura de medios como Caracol Radio, AS Colombia, El Tiempo, Noticias Caracol, Futbolred, ESPN Deportes y Revista Semana, los cuales detallan los resultados obtenidos frente a Chile.

La ubicación actual en el ranking internacional influye directamente en la posición competitiva del equipo nacional de cara a los futuros compromisos del calendario futbolístico, cuyos detalles específicos sobre próximos rivales y fechas exactas no figuran en los reportes disponibles.