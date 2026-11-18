La Selección Colombia subió en el ‘ranking FIFA’: nuevo puesto tras empatar contra Chile
La Selección Colombia regresa al Top 10 del ranking FIFA después de más de dos años.
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El resumen
Tras disputar partidos amistosos contra Chile, la Selección Colombia registró un ascenso en el escalafón oficial de la FIFA que le permite cerrar el año 2026 entre las diez mejores selecciones del mundo, un lugar en el que no figuraba desde hace más de dos años. El movimiento en la clasificación se da a conocer en la cobertura de medios como Caracol Radio, AS Colombia, El Tiempo, Noticias Caracol, Futbolred, ESPN Deportes y Revista Semana, los cuales detallan los resultados obtenidos frente a Chile.
La ubicación actual en el ranking internacional influye directamente en la posición competitiva del equipo nacional de cara a los futuros compromisos del calendario futbolístico, cuyos detalles específicos sobre próximos rivales y fechas exactas no figuran en los reportes disponibles.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 min.
Cobertura (8)
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- Ranking FIFA: Colombia vuelve a estar entre las 10 mejores selecciones del mundo ESPN Deportes · hace 4 h
- La Selección Colombia subió en el ‘ranking FIFA’: nuevo puesto tras empatar contra Chile Revista Semana · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué subió la Selección Colombia en el ranking FIFA?
El ascenso se registró tras los partidos disputados contra Chile.
¿Cuánto tiempo llevaba Colombia fuera del Top 10?
La selección estuvo fuera de este grupo durante más de dos años antes de este nuevo posicionamiento al cierre de 2026.
¿Qué medios informaron sobre el nuevo puesto de Colombia?
La noticia fue reportada por Caracol Radio, AS Colombia, El Tiempo, Noticias Caracol, Futbolred, ESPN Deportes y Revista Semana.
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