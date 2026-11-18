¡8-0! Estados Unidos elimina a Haití con goleada y este será su rival en el Final Four
Estados Unidos goleó 8-0 a Haití y avanzó al Final Four en la despedida de Pochettino.
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El resumen
La victoria también marcó la despedida de Pochettino al frente del equipo estadounidense, según consignan los reportes. El encuentro destacó por momentos de ejecución ofensiva, entre los que sobresalió una anotación de chilena por parte de Christian Pulisic.
Medios como France 24, Sports Illustrated, Los Angeles Times, la Concacaf y DIEZ.HN cubrieron el desarrollo y el resultado del partido. La cobertura actual detalla la victoria y la clasificación, pero no especifica quién será el próximo rival de Estados Unidos en el Final Four ni los detalles sobre el sucesor en la dirección técnica.
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Cobertura (5)
- Pochettino se despide de EEUU con triunfo y clasificación en Liga de Naciones France 24 · hace 4 h
- ¿A qué hora es el Estados Unidos vs Haití y cómo verlo por TV y streaming online? Sports Illustrated · hace 4 h
- Christian Pulisic anota de chilena y EEUU despide a Pochettino con triunfo ante Haití Los Angeles Times · hace 4 h
- Estados Unidos supera a Haití en los Cuartos de Final Concacaf | Official Website · hace 4 h
- ¡8-0! Estados Unidos elimina a Haití con goleada y este será su rival en el Final Four DIEZ.HN · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Estados Unidos y Haití?
Estados Unidos venció a Haití con un marcador de 8-0.
¿Quién anotó de chilena durante el encuentro?
Christian Pulisic anotó de chilena.
¿Qué torneo y fase se disputaron?
Se disputaron los cuartos de final de la Liga de Naciones.
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