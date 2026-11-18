La victoria también marcó la despedida de Pochettino al frente del equipo estadounidense, según consignan los reportes. El encuentro destacó por momentos de ejecución ofensiva, entre los que sobresalió una anotación de chilena por parte de Christian Pulisic.

Medios como France 24, Sports Illustrated, Los Angeles Times, la Concacaf y DIEZ.HN cubrieron el desarrollo y el resultado del partido. La cobertura actual detalla la victoria y la clasificación, pero no especifica quién será el próximo rival de Estados Unidos en el Final Four ni los detalles sobre el sucesor en la dirección técnica.