La consecuencia inmediata de este triunfo es un ambiente de tensión donde la victoria no logró calmar los reclamos del público, que abucheó al equipo a pesar del resultado favorable. Los medios señalan que este escenario refleja un descontento persistente en el entorno de la selección nacional.

Trabajando hacia las causas, el propio Rafael Márquez reconoció que no está satisfecho y admitió que es normal que aún no se aprecien grandes avances en el rendimiento del Tricolor. No obstante, el estratega rescató algunos aspectos positivos de su gestión tras conseguir este primer resultado positivo al frente del combinado mexicano.

Como evidencia de este panorama, la cobertura mediática detalla que el estratega ya dirige su atención hacia los próximos compromisos, lanzando un mensaje específico sobre el duelo frente a Estados Unidos en la Nations League. Las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre la planeación táctica para dicho encuentro, dejando abierta la incógnita sobre la evolución del equipo.