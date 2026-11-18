Más vuelos a Puerto Rico: estas son las nuevas rutas que arrancan en noviembre
Puerto Rico amplía su conectividad aérea con la llegada de nuevas rutas y miles de asientos adicionales en noviembre.
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El resumen
Tres líneas aéreas anunciaron el inicio de nuevas rutas y conexiones que conectarán a Puerto Rico con destinos en Estados Unidos y Canadá durante la temporada alta. La Compañía de Turismo destacó la suma de más de 60,000 asientos aéreos mediante estas incorporaciones operativas, según informan medios como El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico, NotiCel, wapa.tv, WIPR y Sin Comillas.
La ampliación responde a la temporada alta de viajes, generando un incremento en la oferta de asientos desde Norteamérica hacia la isla, lo que beneficia de manera directa al sector turístico local y a los viajeros con más opciones de conectividad. La cobertura actual se limita a confirmar el arranque de las rutas en noviembre y el volumen total de asientos añadidos, sin detallar todavía los horarios específicos de los vuelos, las tarifas aplicables ni la identidad de todas las aerolíneas involucradas en la expansión.
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Cobertura (7)
- Tres líneas aéreas anuncia rutas a Puerto Rico Sin Comillas · hace 5 h
- Sumarán más de 60,000 asientos aéreos durante la temporada alta El Nuevo Día · hace 5 h
- Nuevas rutas aéreas conectan a Puerto Rico con destinos en EEUU y Canadá wapa.tv · hace 5 h
- Compañía de Turismo destaca nuevas conexiones aéreas desde Estados Unidos y Canadá para la temporada alta WIPR · hace 5 h
- Puerto Rico suma más de 60,000 asientos aéreos con nuevas rutas durante temporada alta El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
- Nuevas conexiones aéreas desde EE.UU. y Canadá para la temporada alta NotiCel · hace 5 h
- Más vuelos a Puerto Rico: estas son las nuevas rutas que arrancan en noviembre Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo arrancan las nuevas rutas a Puerto Rico?
Las nuevas rutas y conexiones aéreas arrancan en noviembre para la temporada alta.
¿De qué países provienen las nuevas conexiones?
Las conexiones conectan a Puerto Rico con destinos en Estados Unidos y Canadá.
¿Cuántos asientos aéreos se sumarán?
Se sumarán más de 60,000 asientos aéreos durante la temporada alta.
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