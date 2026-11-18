Tres líneas aéreas anunciaron el inicio de nuevas rutas y conexiones que conectarán a Puerto Rico con destinos en Estados Unidos y Canadá durante la temporada alta. La Compañía de Turismo destacó la suma de más de 60,000 asientos aéreos mediante estas incorporaciones operativas, según informan medios como El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico, NotiCel, wapa.tv, WIPR y Sin Comillas.

La ampliación responde a la temporada alta de viajes, generando un incremento en la oferta de asientos desde Norteamérica hacia la isla, lo que beneficia de manera directa al sector turístico local y a los viajeros con más opciones de conectividad. La cobertura actual se limita a confirmar el arranque de las rutas en noviembre y el volumen total de asientos añadidos, sin detallar todavía los horarios específicos de los vuelos, las tarifas aplicables ni la identidad de todas las aerolíneas involucradas en la expansión.