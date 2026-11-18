El torneo definió sus cuatro semifinalistas y el calendario de enfrentamientos para la fase final. México y Estados Unidos, los dos pesos pesados de la región, quedaron en lados opuestos del cuadro, lo que permite un eventual clásico en la final si ambos avanzan. Panamá y Canadá completan el cuadro como los otros dos clasificados, con su duelo directo ya confirmado como una de las semifinales.

MedioTiempo, ESPN Deportes, Sports Illustrated, Sporting News y Yahoo Sports coinciden en la estructura del Final Four: las semifinales se jugarán en fechas por confirmar oficialmente, con México a la espera de rival y el duelo Panamá-Canadá como el otro cruce. La cobertura resalta la expectativa generada por la posibilidad de una final México-Estados Unidos, el partido de mayor repercusión comercial y mediática de la CONCACAF. Queda por definir la sede única del Final Four y las fechas exactas de semifinales y final, detalles que la CONCACAF suele anunciar en las próximas semanas.

También está pendiente la información oficial sobre venta de entradas para los partidos, más allá de los reportes preliminares sobre precios para Panamá-Canadá.