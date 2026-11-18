El encuentro entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump se produce en China, siendo esta la primera cita entre ambos tras las elecciones intermedias de Estados Unidos y en un contexto marcado por tensiones relacionadas con el comercio y la migración. Tras la reunión breve, Sheinbaum aseguró que las negociaciones comerciales se encuentran muy avanzadas y calificó el encuentro como muy bueno, según detallan medios como CNN en Español, AP News y Yahoo.

Asimismo, la cobertura de France 24 destaca que la mandataria mexicana se volvió viral en China tras viajar a la cumbre de la APEC en clase económica. Por otro lado, Univision reporta que Sheinbaum también se reunió con Xi Jinping, anunciando una nueva era de cooperación entre México y China.

La cobertura actual no especifica los acuerdos concretos firmados durante estos encuentros ni los pasos siguientes en la agenda bilateral.