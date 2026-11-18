Trump se reúne brevemente con Sheinbaum tras aterrizar en Shenzhen para la cumbre de la APEC
Trump y Sheinbaum celebran una reunión en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC.
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El resumen
El encuentro entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump se produce en China, siendo esta la primera cita entre ambos tras las elecciones intermedias de Estados Unidos y en un contexto marcado por tensiones relacionadas con el comercio y la migración. Tras la reunión breve, Sheinbaum aseguró que las negociaciones comerciales se encuentran muy avanzadas y calificó el encuentro como muy bueno, según detallan medios como CNN en Español, AP News y Yahoo.
Asimismo, la cobertura de France 24 destaca que la mandataria mexicana se volvió viral en China tras viajar a la cumbre de la APEC en clase económica. Por otro lado, Univision reporta que Sheinbaum también se reunió con Xi Jinping, anunciando una nueva era de cooperación entre México y China.
La cobertura actual no especifica los acuerdos concretos firmados durante estos encuentros ni los pasos siguientes en la agenda bilateral.
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Cobertura (8)
- Sheinbaum se reúne con Trump en China, primera cita tras las elecciones intermedias de EEUU KPBS · hace 6 h
- Crónica: la reunión de Sheinbaum y Trump en Shenzhen, China Yahoo · hace 6 h
- Sheinbaum se reúne con Trump en China, primera cita tras las elecciones intermedias de EEUU AP News · hace 6 h
- Sheinbaum asegura que negociaciones comerciales van "muy avanzadas" tras verse con Trump Yahoo · hace 6 h
- Trump y Sheinbaum se reúnen en China en medio de tensiones por comercio y migración Bloomberg.com · hace 6 h
- Sheinbaum dijo que mantuvo una "muy buena reunión" con Trump CNN en Español · hace 6 h
- Claudia Sheinbaum se reúne con XI Jinping y anuncian una nueva era de cooperación México y China Univision · hace 6 h
- La presidenta mexicana se vuelve viral en China tras volar a la APEC en clase económica France 24 · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se reunieron Claudia Sheinbaum y Donald Trump?
El encuentro se llevó a cabo en Shenzhen, China, durante la cumbre de la APEC.
¿Qué temas rodearon la reunión según la cobertura?
La reunión se desarrolló en medio de tensiones por comercio y migración, tras lo cual Sheinbaum afirmó que las negociaciones comerciales van muy avanzadas.
¿Con qué otro líder se reunió Sheinbaum en el mismo viaje?
Univision informa que Sheinbaum se reunió con Xi Jinping y se anunció una nueva era de cooperación entre México y China.
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