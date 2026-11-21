5 fuentes informativas reportan cambios directivos en el futbol mexicano que involucran a Carlos Valenzuela y a los clubes Tigres y América. El reporte detalla que Valenzuela ya se despidió del plantel de Tigres previo al último partido de la temporada y se incorporará como nueva cabeza y presidente operativo de las Águilas del América.

Medios como Récord, Milenio, El Norte, El Sol de México y ESPN Deportes documentan la salida de la institución regiomontana y su posterior llegada al club azulcrema. Los siguientes movimientos en la directiva y la oficialización del cargo por parte de los clubes definirán el impacto de esta reestructuración en el torneo.