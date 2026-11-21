América: Carlos Valenzuela vuelve como directivo, fuentes
Carlos Valenzuela deja Tigres para asumir la presidencia operativa del América.
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El resumen
5 fuentes informativas reportan cambios directivos en el futbol mexicano que involucran a Carlos Valenzuela y a los clubes Tigres y América. El reporte detalla que Valenzuela ya se despidió del plantel de Tigres previo al último partido de la temporada y se incorporará como nueva cabeza y presidente operativo de las Águilas del América.
Medios como Récord, Milenio, El Norte, El Sol de México y ESPN Deportes documentan la salida de la institución regiomontana y su posterior llegada al club azulcrema. Los siguientes movimientos en la directiva y la oficialización del cargo por parte de los clubes definirán el impacto de esta reestructuración en el torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 53 min.
Cobertura (5)
- Carlos Valenzuela ya se despidió del plantel de Tigres antes del último partido de la temporada Milenio · hace 4 h
- Se van todos de Tigres El Norte · hace 4 h
- América tendrá nuevo presidente operativo El Sol de México · hace 4 h
- América tiene nueva cabeza: Carlos Valenzuela dejó Tigres por las Águilas Récord · hace 4 h
- América: Carlos Valenzuela vuelve como directivo, fuentes ESPN Deportes · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿A qué club llega Carlos Valenzuela?
Llega al América como nuevo presidente operativo.
¿De qué equipo se despidió?
Se despidió del plantel de Tigres.
¿Qué medios informan sobre este cambio?
ESPN Deportes, Récord, Milenio, El Norte y El Sol de México.
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