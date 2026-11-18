Los detalles de la audiencia del TAS en México para el tema del ascenso y descenso
El futuro del ascenso y descenso en el fútbol mexicano queda en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo tras concluir sus audiencias.
- Clave informativa: Los detalles de la audiencia del TAS en México para el tema del ascenso y descenso
- Punto central: El futuro del ascenso y descenso en el fútbol mexicano queda en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo tras concluir sus audiencias.
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El resumen
Los aficionados y clubes enfrentan el impacto de una decisión que determinará el destino del sistema de competencia en el balompié nacional, mientras el caso llega a instancias internacionales. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) llevó a cabo las audiencias correspondientes sobre el tema del ascenso y descenso en la Liga MX y la Liga de Expansión, con la participación de diversas partes involucradas en el litigio.
Medios como Yahoo, MARCA, ESPN Deportes y Mediotiempo registraron el desarrollo de las sesiones, señalando la presencia de clubes como Atlético La Paz y Leones Negros, además de declaraciones de figuras como Oribe Peralta y Rafa Márquez. Surgieron denuncias públicas sobre presiones hacia futbolistas y restricciones de comunicación, destacando las declaraciones del presidente de Leones Negros sobre supuestas amenazas que impiden hablar del proceso, así como revelaciones sobre convenios previos que afectaron a los equipos de Expansión.
La cobertura actual no detalla cuándo emitirá su resolución final el TAS, por lo que el desenlace de este proceso legal y su aplicación concreta en el futbol mexicano permanecen abiertos.
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Cobertura (14)
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- Atlético La Paz pelea el ascenso, en audiencia vs FMF Tribuna de México · hace 19 h
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- El ascenso y descenso en Liga MX y Liga de Expansión, en manos de un paraguayo con historial polémico MARCA · hace 19 h
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- Roberto Galán denuncia presión a futbolistas y hace petición al TAS previo al inicio a las audiencias por ascenso y descenso Récord · hace 19 h
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- Una pantomima mal montada Mediotiempo · hace 19 h
- ¿Cómo será la audiencia del TAS por el ascenso y descenso de la Liga MX? ESPN Deportes · hace 19 h
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Respuestas rápidas
¿Qué organismo lleva a cabo las audiencias?
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
¿Qué temas se abordan en este proceso?
El sistema de ascenso y descenso en la Liga MX y la Liga de Expansión.
¿Se conoce la fecha de la resolución?
La cobertura no especifica cuándo se dará a conocer el fallo final del TAS.
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