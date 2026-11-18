Los aficionados y clubes enfrentan el impacto de una decisión que determinará el destino del sistema de competencia en el balompié nacional, mientras el caso llega a instancias internacionales. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) llevó a cabo las audiencias correspondientes sobre el tema del ascenso y descenso en la Liga MX y la Liga de Expansión, con la participación de diversas partes involucradas en el litigio.

Medios como Yahoo, MARCA, ESPN Deportes y Mediotiempo registraron el desarrollo de las sesiones, señalando la presencia de clubes como Atlético La Paz y Leones Negros, además de declaraciones de figuras como Oribe Peralta y Rafa Márquez. Surgieron denuncias públicas sobre presiones hacia futbolistas y restricciones de comunicación, destacando las declaraciones del presidente de Leones Negros sobre supuestas amenazas que impiden hablar del proceso, así como revelaciones sobre convenios previos que afectaron a los equipos de Expansión.

La cobertura actual no detalla cuándo emitirá su resolución final el TAS, por lo que el desenlace de este proceso legal y su aplicación concreta en el futbol mexicano permanecen abiertos.