Ascenso y descenso, congelado en el Senado; denuncian presiones, llamadas y calumnias
El Senado mexicano mantiene congelada la reforma sobre el ascenso y descenso, mientras figuras del fútbol exigen su regreso.
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Cobertura (5)
- Senador de Morena pide que haya más clubes en Primera División: "Hay equipos que se han esforzado" Milenio · hace 4 h
- ¡Levantan la voz en el Senado! Leyendas del Atlante exigen el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX El Sol de México · hace 4 h
- Reforma para devolver el ascenso sigue pendiente en el Senado Sports Illustrated · hace 4 h
- Miguel Herrera pide fortalecer L. de Expansión para ascenso ESPN Deportes · hace 4 h
- Ascenso y descenso, congelado en el Senado; denuncian presiones, llamadas y calumnias Mediotiempo · hace 4 h
El resumen
El debate sobre el futuro del fútbol mexicano cobró fuerza en el Senado de la República, donde se registraron exigencias para recuperar el sistema de ascenso y descenso en la Liga MX. Leyendas del Atlante y diversos actores del ámbito deportivo levantaron la voz en el recinto legislativo para demandar cambios en la estructura actual de competencia, señalando un estancamiento en las decisiones institucionales.
Durante las discusiones, un senador de Morena solicitó la incorporación de más clubes en la Primera División debido al esfuerzo de los equipos, mientras que Miguel Herrera propuso fortalecer la Liga de Expansión como vía para reactivar el ascenso. Paralelamente, la cobertura de medios como Mediotiempo y Sports Illustrated documentó que la reforma permanece pendiente y congelada, registrándose además denuncias sobre presiones, llamadas y calumnias en torno al proceso legislativo.
Actualmente, la iniciativa de reforma continúa pendiente en el Senado sin una resolución definitiva sobre el restablecimiento del ascenso y descenso. La atención se mantiene sobre las deliberaciones legislativas y las posturas de los actores involucrados ante las presiones denunciadas y la exigencia de modificar el formato de la liga.
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Respuestas rápidas
¿Qué exige la reforma pendiente en el Senado?
Exige el regreso del sistema de ascenso y descenso a la Liga MX.
¿Qué figura pública propuso fortalecer la Liga de Expansión?
Miguel Herrera pidió fortalecer dicha liga para facilitar el ascenso.
¿Qué situaciones se han denunciado en el proceso?
Se han denunciado presiones, llamadas y calumnias en torno al estancamiento de la iniciativa.
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