El debate sobre el futuro del fútbol mexicano cobró fuerza en el Senado de la República, donde se registraron exigencias para recuperar el sistema de ascenso y descenso en la Liga MX. Leyendas del Atlante y diversos actores del ámbito deportivo levantaron la voz en el recinto legislativo para demandar cambios en la estructura actual de competencia, señalando un estancamiento en las decisiones institucionales.

Durante las discusiones, un senador de Morena solicitó la incorporación de más clubes en la Primera División debido al esfuerzo de los equipos, mientras que Miguel Herrera propuso fortalecer la Liga de Expansión como vía para reactivar el ascenso. Paralelamente, la cobertura de medios como Mediotiempo y Sports Illustrated documentó que la reforma permanece pendiente y congelada, registrándose además denuncias sobre presiones, llamadas y calumnias en torno al proceso legislativo.

Actualmente, la iniciativa de reforma continúa pendiente en el Senado sin una resolución definitiva sobre el restablecimiento del ascenso y descenso. La atención se mantiene sobre las deliberaciones legislativas y las posturas de los actores involucrados ante las presiones denunciadas y la exigencia de modificar el formato de la liga.