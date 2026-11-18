El técnico interino Joel Huiqui sorprendió al plantel de Cruz Azul otorgando cuatro jornadas de descanso tras alcanzar el liderato del Apertura 2026, justo cuando inicia la ventana internacional de noviembre. La medida rompe la rutina de cargas altas que venía imponiendo el cuerpo técnico anterior y llega en la semana previa al cierre de fase regular contra Chivas en el Estadio Akron.

Soy Futbol, TV Azteca, 24-horas, Vamos Azul y Somos Chivas coinciden en que la decisión genera incertidumbre de cara a la Liguilla: mientras Huiqui apuesta por la recuperación mental y física, su homólogo en Chivas, Milito, mantiene sesiones de alta intensidad en Verde Valle para llegar con ritmo al duelo directo. Los medios advierten que el contraste de enfoques podría definir el posicionamiento final y el cruce de cuartos de final.

Queda por ver si el parón selectivo y el posterior partido ante el Rebaño validan la apuesta de Huiqui o si el exceso de desconexión pasa factura en la eliminatoria.