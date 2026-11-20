'Me quedé hasta sin casa': Erik Lira habla por primera vez sobre su fichaje caído al Mónaco
Erik Lira rompe el silencio sobre su frustrado pase al Mónaco y revela que se quedó sin casa, mientras Atlas acecha su fichaje.
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- Punto central: Erik Lira rompe el silencio sobre su frustrado pase al Mónaco y revela que se quedó sin casa, mientras Atlas acecha su fichaje.
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Cobertura (7)
- Erik Lira explica por qué pocos futbolistas mexicanos dan el salto a Europa: “En la mentalidad quedamos a deber” Plano Informativo · hace 4 h
- Atlas tiene en la mira a Erik Lira, Edson Álvarez y César Montes como refuerzos para el Clausura 2027 El Sol de México · hace 4 h
- Erik Lira revela por qué no hay más mexicanos en Europa: "En la mentalidad quedamos a deber" MARCA · hace 7 h
- El Atlas, dispuesto a pagar una fortuna por Erik Lira El Universal · hace 7 h
- Los 2 JUGADORES que Atlas le ROBARÍA a Cruz Azul en el próximo mercado de fichajes TV Azteca · hace 7 h
- Erik Lira se quedó sin casa por su fichaje fallido al Mónaco ESPN Deportes · hace 7 h
- 'Me quedé hasta sin casa': Erik Lira habla por primera vez sobre su fichaje caído al Mónaco Mediotiempo · hace 7 h
El resumen
El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, declaró por primera vez sobre el colapso de su transferencia al AS Mónaco, afirmando que la operación fallida lo dejó temporalmente sin vivienda, según ESPN Deportes y Mediotiempo. La revelación surgió en una entrevista donde también cuestionó la mentalidad de los futbolistas mexicanos para consolidarse en Europa, citado por MARCA.
Posteriormente, El Universal y El Sol de México reportaron que Atlas ha puesto a Lira en la mira como objetivo prioritario para el Clausura 2027, dispuesto a pagar una cifra récord, mientras TV Azteca señala que el club rojinegro buscaría llevarse a dos jugadores de Cruz Azul en el próximo mercado. Las versiones coinciden en el interés del Atlas, pero difieren en la urgencia: unos hablan de oferta inminente y otros de seguimiento a largo plazo.
Actualmente, Lira permanece en Cruz Azul tras el fracaso del pase al futbol francés, con su futuro inmediato ligado a las negociaciones que Atlas inicie en las próximas semanas, sin que se haya confirmado oferta formal ni plazo definido.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Erik Lira sobre su fichaje fallido al Mónaco?
Lira reveló que la transferencia colapsó y que como consecuencia se quedó sin casa temporalmente, además de criticar la mentalidad de los mexicanos en Europa.
¿Qué equipo busca fichar a Erik Lira ahora?
Atlas ha mostrado interés en contratar a Lira para el Clausura 2027, según múltiples fuentes, y estaría dispuesto a pagar una cantidad elevada.
¿Hay oferta formal de Atlas por Lira?
La cobertura no confirma una oferta formal presentada; los reportes hablan de interés, seguimiento y disposición a pagar, pero no de documento oficial enviado a Cruz Azul.
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