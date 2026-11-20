El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, declaró por primera vez sobre el colapso de su transferencia al AS Mónaco, afirmando que la operación fallida lo dejó temporalmente sin vivienda, según ESPN Deportes y Mediotiempo. La revelación surgió en una entrevista donde también cuestionó la mentalidad de los futbolistas mexicanos para consolidarse en Europa, citado por MARCA.

Posteriormente, El Universal y El Sol de México reportaron que Atlas ha puesto a Lira en la mira como objetivo prioritario para el Clausura 2027, dispuesto a pagar una cifra récord, mientras TV Azteca señala que el club rojinegro buscaría llevarse a dos jugadores de Cruz Azul en el próximo mercado. Las versiones coinciden en el interés del Atlas, pero difieren en la urgencia: unos hablan de oferta inminente y otros de seguimiento a largo plazo.

Actualmente, Lira permanece en Cruz Azul tras el fracaso del pase al futbol francés, con su futuro inmediato ligado a las negociaciones que Atlas inicie en las próximas semanas, sin que se haya confirmado oferta formal ni plazo definido.