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Checo Pérez encabeza críticas a la F1 por fallas en Malasia

Checo Pérez encabeza las críticas en la Fórmula 1 tras las fallas técnicas y el retraso por lluvia en el Gran Premio en Malasia.

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  • Clave informativa: Checo Pérez encabeza críticas a la F1 por fallas en Malasia
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Cobertura (6)

El resumen

Las coberturas de los medios señalan que la lluvia obligó a retrasar el Gran Premio de Baréin de F1 en Malasia, mientras que diversos coches se detuvieron en pista debido a fallas en el software, según registros de euromotor.app, MARCA y france24.com. Posteriormente, Verstappen indicó que la Fórmula 1 debe aprender de lo sucedido tras el retraso por software en el circuito de Sepang, de acuerdo con San Antonio Express-News.

En la actualidad, ESPN Deportes reporta que Checo Pérez encabeza los cuestionamientos a la categoría por los problemas técnicos registrados en Malasia, en una jornada donde también se destacó la remontada de Lindblad al ganar 13 posiciones en la primera vuelta del GP de Baréin.

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Respuestas rápidas

¿Quién encabeza las críticas a la F1 por las fallas?

Checo Pérez encabeza las críticas a la Fórmula 1 según la cobertura de ESPN Deportes.

¿Qué problemas afectaron al Gran Premio en Malasia?

La lluvia obligó a retrasar el evento y varios coches se detuvieron en pista debido a fallas con el software.

¿Qué ocurrió en la competencia respecto a Lindblad?

Lindblad ganó 13 posiciones en la primera vuelta del GP de Baréin 2026.

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