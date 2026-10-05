Checo Pérez encabeza críticas a la F1 por fallas en Malasia

Las coberturas de los medios señalan que la lluvia obligó a retrasar el Gran Premio de Baréin de F1 en Malasia, mientras que diversos coches se detuvieron en pista debido a fallas en el software, según registros de euromotor.app, MARCA y france24.com. Posteriormente, Verstappen indicó que la Fórmula 1 debe aprender de lo sucedido tras el retraso por software en el circuito de Sepang, de acuerdo con San Antonio Express-News.

En la actualidad, ESPN Deportes reporta que Checo Pérez encabeza los cuestionamientos a la categoría por los problemas técnicos registrados en Malasia, en una jornada donde también se destacó la remontada de Lindblad al ganar 13 posiciones en la primera vuelta del GP de Baréin.