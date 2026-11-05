Murió Alan Jones, leyenda australiana de la F1 y campeón mundial en 1980

La Fórmula 1 pierde a una de sus figuras históricas con el fallecimiento de Alan Jones. El piloto australiano, quien alcanzó la gloria máxima al coronarse campeón mundial en 1980, deja un vacío en el legado del deporte motor.

Clarin.com, ESPN Deportes y France 24 confirman su muerte, destacando su ingenio y trayectoria legendaria. En medios argentinos como Radio Gráfica y Diario de Cuyo, la cobertura se centra en la intensa rivalidad que mantuvo con Carlos Reutemann, describiéndola como una confrontación que marcó una era y dejó una herida profunda en el deporte.

La información disponible es limitada respecto a las circunstancias del deceso. No se han proporcionado detalles sobre la causa de la muerte ni la edad exacta del excompeticidor al momento de fallecer.