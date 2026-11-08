Checo Pérez, Verstappen, y los Ferrari serán sancionados

La FIA aplicó una serie de castigos que relegan a varios protagonistas a la parte trasera de la parrilla de salida. La cobertura de medios especializados como Car and Driver, AutoHebdo, MARCA, Diario AS, TyC Sports, El Litoral, Campeones, Foro3D, Motorsport.com Latinoamérica, Coches.net, ESPN Deportes y ClubS1 detalla este festival de sanciones.

Las informaciones enfatizan la magnitud de las penalizaciones y las consiguientes dificultades para las remontadas en el circuito brasileño. Tras las pruebas libres, donde Verstappen registró el primer puesto y Hamilton señaló que la pista estaba muy irregular y resbaladiza, los propios pilotos advirtieron sobre lo complicado que será avanzar desde el fondo.

Leclerc, por su parte, afirmó que el equipo tiene bastante trabajo por hacer ante este panorama adverso. Los reportes actuales se centran en confirmar la configuración de la parrilla de salida para la carrera del GP de Sao Paulo 2026, sin que la cobertura disponible especifique aún los detalles exactos sobre el desarrollo estratégico que implementarán los equipos afectados para afrontar las penalizaciones en carrera.