Cadillac, equipo de Checo Pérez en F1, estaría a la venta

Medios como Sportico informaron que Mark Walter pide una cantidad millonaria por su sociedad en el equipo vinculado a Checo Pérez, lo que desató especulaciones sobre el futuro de la escudería. Diversas plataformas, entre ellas El Financiero, Sopitas.com, El Heraldo de San Luis Potosí, XEVT, Sports Illustrated y ESPN Deportes, difundieron los detalles sobre esta supuesta venta relacionada con investigaciones al actual propietario.

La cobertura actual se centra en los reportes sobre la situación de la escudería y la posible salida de su socio principal, mientras se esperan nuevas confirmaciones sobre el estado de la venta.