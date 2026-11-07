¿En qué lugar quedó Checo en la segunda práctica en Brasil?

La cobertura sobre la Fórmula 1 comenzó con reportes de ESPN Deportes que plantearon interrogantes sobre el desempeño de Checo Pérez durante la segunda práctica en Brasil, mientras que los despachos iniciales de Claro Sports y Motorsport.com Latinoamérica indicaban que el piloto y Cadillac analizaban y confirmaban un cambio de motor que derivaría en una sanción. Posteriormente, la información se amplió con datos de TUDN, que confirmó la penalización oficial y el hecho de que Pérez largará último en el Gran Premio de Sao Paulo. En paralelo, medios como AP News señalaron que Antonelli marcó la vuelta más rápida en dicha sesión libre, al tiempo que cabeceras como Chicago Tribune, France 24 y Hartford Courant reportaron que Verstappen lideró la última práctica en medio de una ola de penalizaciones a múltiples pilotos en Interlagos.

En cuanto a otras novedades en la máxima categoría, Excélsior, Motorsport.com España y FormulaRapida.net destacaron que Colton Herta consiguió la superlicencia de F1, un movimiento que amenaza el futuro de Valtteri Bottas en Cadillac. Por su parte, EuroMotor recogió declaraciones de Towriss asegurando que Bottas puede mantener su asiento, mientras Infobae mencionó la incertidumbre y el malestar generado por la definición de la dupla para 2027. Sobre las expectativas del propio piloto mexicano, publicaciones de Reforma y Plaza de Armas señalaron que Checo aplaudió el ritmo de Cadillac durante la clasificación, aunque también anticipó un escenario de caos en el circuito de Interlagos.

Las próximas jornadas y el desarrollo de la competencia principal esclarecerán el impacto definitivo de estas sanciones técnicas en la parrilla de salida y el rendimiento de las escuderías involucradas en Brasil.