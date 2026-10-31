GP México F1: Max y Lawson penalizados por incidente

La sanción impuesta por la FIA a Max Verstappen y Liam Lawson deriva de un choque durante la segunda sesión de prácticas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, un incidente calificado como torpe y que motivó penalizaciones para ambos pilotos. La cobertura de medios especializados como ESPN Deportes, Car and Driver, Olé, Infobae, Diario AS, Motorsport.com Latinoamérica y Sports Illustrated detalla que Red Bull identificó una desconexión en el monoplaza RB22 durante las pruebas previas.

Asimismo, las publicaciones recogen las declaraciones de Verstappen, quien calificó la maniobra con Lawson como poco inteligente y criticó la situación generada dentro de la estructura de Red Bull. Los reportes actuales no detallan los términos exactos ni la magnitud numérica de las penalizaciones aplicadas por la FIA a los vehículos de Red Bull y Racing Bulls, dejando abierta la incógnita sobre el impacto definitivo que esta sanción tendrá en el desarrollo del fin de semana de competencia.