Cocodrilos de Matanzas inician defensa de su corona con blanqueada 6-0 sobre Cienfuegos en la 65 Serie Nacional

El 5 de octubre de 2026, Cubadebate informó que los Cocodrilos de Matanzas comenzaron la defensa de su corona con una blanqueada de 6-0 frente a Cienfuegos en la 65 Serie Nacional de Béisbol. Posteriormente, reportes de CiberCuba, Prensa Latina, JIT, ACN y el Periódico ¡ahora! añadieron detalles sobre el inicio del campeonato, destacando un nuevo formato con calendario reducido, cuadrangulares, emociones en el estreno, el debut dominical de equipos como Holguín y atractivos individuales como el duelo entre Cepeda y Samón, además de la actuación del equipo de los Leones guiados por el jugador conocido como el Tanque Tomás.

La cobertura no registra contradicciones directas entre las distintas fuentes sobre los hechos reseñados del inicio liguero.