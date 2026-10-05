Cocodrilos de Matanzas inician defensa de su corona con blanqueada 6-0 sobre Cienfuegos en la 65 Serie Nacional
Los Cocodrilos de Matanzas inician la defensa de su corona con blanqueada de 6-0 sobre Cienfuegos en el arranque de la 65 Serie Nacional.
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Cobertura (6)
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- ¡Play ball! Arranca la 65 Serie Nacional con nuevo formato y calendario reducido CiberCuba · hace 1 h
- El domingo, la pelota y Holguín comenzarán su andar Periódico ¡ahora! · hace 7 h
- El duelo Cepeda-Samón y otros atractivos individuales de la pelota cubana ACN - Noticias de Cuba · hace 7 h
- El "Tanque" Tomás ya encauza a los Leones en inicio de 65 SNB jit.cu · hace 7 h
- Cocodrilos de Matanzas inician defensa de su corona con blanqueada 6-0 sobre Cienfuegos en la 65 Serie Nacional Cubadebate · hace 7 h
El resumen
El 5 de octubre de 2026, Cubadebate informó que los Cocodrilos de Matanzas comenzaron la defensa de su corona con una blanqueada de 6-0 frente a Cienfuegos en la 65 Serie Nacional de Béisbol. Posteriormente, reportes de CiberCuba, Prensa Latina, JIT, ACN y el Periódico ¡ahora! añadieron detalles sobre el inicio del campeonato, destacando un nuevo formato con calendario reducido, cuadrangulares, emociones en el estreno, el debut dominical de equipos como Holguín y atractivos individuales como el duelo entre Cepeda y Samón, además de la actuación del equipo de los Leones guiados por el jugador conocido como el Tanque Tomás.
La cobertura no registra contradicciones directas entre las distintas fuentes sobre los hechos reseñados del inicio liguero.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo inició la defensa de su corona con blanqueada?
Los Cocodrilos de Matanzas.
¿Cuál es el marcador del encuentro inaugural entre Matanzas y Cienfuegos?
6-0.
¿Qué número de edición corresponde a la actual Serie Nacional de Béisbol?
La 65 Serie Nacional.
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