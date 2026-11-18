Leones dejan en el terreno a los Toros con remontada en el noveno
Los Leones del Escogido vencen a los Toros del Este con un marcador de 11-10 en un dramático duelo de béisbol.
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- Punto central: Los Leones del Escogido vencen a los Toros del Este con un marcador de 11-10 en un dramático duelo de béisbol.
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Cobertura (7)
- En fiesta de palos, El Escogido deja en el terreno a los Toros con un "wild pitch" El Dia.com.do · hace 9 h
- Los Leones obtienen un dramático triunfo sobre los Toros Listín Diario · hace 9 h
- Marmolejos: “Este es un tremendo equipo que nunca se rinde” Escogido.com · hace 9 h
- Leones del Escogido vencen 11-10 a los Toros del Este en un emocionante duelo de remontadas Acento · hace 9 h
- Toros visitan al Escogido con Jhony Brito en el montículo Toros del Este · hace 9 h
- Estrellas, Escogido y Gigantes obtienen victorias en beisbol RD AlMomento.net · hace 9 h
- Leones dejan en el terreno a los Toros con remontada en el noveno Lidom · hace 9 h
El resumen
Los Leones del Escogido lograron una victoria dramática frente a los Toros del Este con un marcador final de 11-10 en un emocionante duelo de remontadas, según la cobertura de medios como Lidom y Acento. El encuentro incluyó una fiesta de palos y se decidió en la novena entrada cuando los Leones dejaron en el terreno a sus contrincantes mediante un wild pitch.
Posteriores reportes de medios como El Dia.com.do, Listín Diario y AlMomento.net ampliaron los detalles sobre el desarrollo del partido, destacando tanto el triunfo de los Leones como las victorias obtenidas de manera paralela por las Estrellas y los Gigantes en la jornada de béisbol en la República Dominicana. Asimismo, Escogido.com recogió declaraciones internas donde se valoró el desempeño y la actitud del equipo.
La cobertura actual no reporta contradicciones significativas entre los diferentes medios sobre el marcador o el desenlace del juego. El estado actual refleja la confirmación de la victoria de los Leones del Escogido en este enfrentamiento ante los Toros del Este.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre los Leones y los Toros?
Los Leones del Escogido vencieron 11-10 a los Toros del Este.
¿Cómo se decidió la victoria en el último momento?
El encuentro se definió en el noveno episodio con un wild pitch que dejó en el terreno a los Toros.
¿Qué otros equipos obtuvieron victorias en la jornada?
Las Estrellas y los Gigantes también obtuvieron victorias en la jornada de béisbol.
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