Los Leones del Escogido lograron una victoria dramática frente a los Toros del Este con un marcador final de 11-10 en un emocionante duelo de remontadas, según la cobertura de medios como Lidom y Acento. El encuentro incluyó una fiesta de palos y se decidió en la novena entrada cuando los Leones dejaron en el terreno a sus contrincantes mediante un wild pitch.

Posteriores reportes de medios como El Dia.com.do, Listín Diario y AlMomento.net ampliaron los detalles sobre el desarrollo del partido, destacando tanto el triunfo de los Leones como las victorias obtenidas de manera paralela por las Estrellas y los Gigantes en la jornada de béisbol en la República Dominicana. Asimismo, Escogido.com recogió declaraciones internas donde se valoró el desempeño y la actitud del equipo.

La cobertura actual no reporta contradicciones significativas entre los diferentes medios sobre el marcador o el desenlace del juego. El estado actual refleja la confirmación de la victoria de los Leones del Escogido en este enfrentamiento ante los Toros del Este.