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Fuera de línea la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras por salidero en el economizador

La Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras sale de servicio debido a un salidero en el economizador.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Fuera de línea la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras por salidero en el economizador
  • Punto central: La Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras sale de servicio debido a un salidero en el economizador.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

La Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras quedó fuera de línea a causa de una avería consistente en un salidero en el economizador, según informan medios como Cubadebate y Escambray. Esta salida de servicio se registra de manera coincidente con el inicio de un mantenimiento energético programado por veintiún días en la termoeléctrica de Felton, reportado por fuentes como Radio Cadena Agramonte y Periódico ¡ahora!.

La cobertura periodística no especifica por el momento la duración estimada de las labores de reparación en la CTE Antonio Guiteras ni el impacto exacto que esta avería simultánea al mantenimiento de Felton tendrá en la red eléctrica.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué provocó la salida de servicio de la CTE Antonio Guiteras?

Un salidero en el economizador de la Unidad 1.

¿Qué otra instalación energética se encuentra bajo intervención?

La termoeléctrica de Felton inició un mantenimiento programado de 21 días.

¿Cuánto durarán las reparaciones en la Guiteras?

La información disponible en los titulares no especifica el tiempo que tomará corregir la avería.

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CTE Antonio Guiteras Felton Cuba Energía

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