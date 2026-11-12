Fuera de línea la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras por salidero en el economizador

La Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras quedó fuera de línea a causa de una avería consistente en un salidero en el economizador, según informan medios como Cubadebate y Escambray. Esta salida de servicio se registra de manera coincidente con el inicio de un mantenimiento energético programado por veintiún días en la termoeléctrica de Felton, reportado por fuentes como Radio Cadena Agramonte y Periódico ¡ahora!.

La cobertura periodística no especifica por el momento la duración estimada de las labores de reparación en la CTE Antonio Guiteras ni el impacto exacto que esta avería simultánea al mantenimiento de Felton tendrá en la red eléctrica.