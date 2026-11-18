El Licey adquiere a Vladimir Guerrero Jr. desde los Toros
Los Tigres del Licey suman a sus filas a Vladimir Guerrero Jr. mediante un movimiento con los Toros en la LIDOM.
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Cobertura (6)
- Toros adquieren dos relevistas en cambio por Vladimir Guerrero Toros del Este · hace 3 h
- Tigres del Licey anuncian la llegada de Vladimir Guerrero Jr. con mensaje de bienvenida Acento · hace 3 h
- Los Tigres del Licey adquieren a Vladimir Guerrero Jr. El Nacional — La voz de todos · hace 3 h
- LIDOM: Licey adquiere a Vladimir Guerrero Jr. desde los Toros ESPN Deportes · hace 3 h
- Vladimir Guerrero Jr. fue traspasado … pero a los Tigres del Licey MLB.com · hace 3 h
- El Licey adquiere a Vladimir Guerrero Jr. desde los Toros Listín Diario · hace 3 h
El resumen
Los Tigres del Licey anunciaron oficialmente la llegada de Vladimir Guerrero Jr., quien fue adquirido desde los Toros según informan medios especializados y deportivos como Acento, El Nacional, ESPN Deportes, MLB.com y Listín Diario. Actualmente, la cobertura se centra en el anuncio de bienvenida emitido por el club y los detalles del traspaso desde los Toros hacia los Tigres del Licey, sin que la información disponible hasta el momento especifique fecha de debut u otros movimientos subsiguientes en la liga.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 28 min.
Respuestas rápidas
¿Qué equipo adquirió a Vladimir Guerrero Jr.?
Los Tigres del Licey anunciaron su llegada.
¿De qué equipo fue traspasado?
Fue adquirido desde los Toros.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
Acento, El Nacional, ESPN Deportes, MLB.com y Listín Diario.
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