Los Tigres del Licey anunciaron oficialmente la llegada de Vladimir Guerrero Jr., quien fue adquirido desde los Toros según informan medios especializados y deportivos como Acento, El Nacional, ESPN Deportes, MLB.com y Listín Diario. Actualmente, la cobertura se centra en el anuncio de bienvenida emitido por el club y los detalles del traspaso desde los Toros hacia los Tigres del Licey, sin que la información disponible hasta el momento especifique fecha de debut u otros movimientos subsiguientes en la liga.