La cobertura sobre la situación en Haití se intensificó tras la llegada de las tropas salvadoreñas y las advertencias de especialistas sobre la aplicación de su modelo antipandillas, según señalan medios como Infobae, DW.com, EL PAÍS y Diario Libre. Las publicaciones iniciales documentaron las dudas sobre la misión a dos semanas del despliegue militar y la promesa gubernamental de combatir a las bandas armadas. Posteriormente, las informaciones detallaron que Puerto Príncipe inició la limpieza del espacio público arrebatado a las bandas criminales, un hecho reportado por Yahoo, Acento y Diario Libre.

Asimismo, la cobertura abordó la multiplicidad de fuerzas en el terreno y las discusiones sobre el control que ejercen los grupos armados en la capital haitiana. En cuanto a las discrepancias y posturas oficiales, los reportes de Infobae, DW.com y Diario Libre indican que el gobierno salvadoreño reafirmó que retirará sus tropas una vez que sean rescatados cuatro aerotécnicos militares desaparecidos. Por su parte, la cobertura de EL PAÍS advirtió sobre un escenario de caos debido a la operación simultánea de cinco fuerzas armadas sin una dirección centralizada, lo cual eleva el riesgo para la población civil.

Actualmente, la situación combina el inicio de labores de recuperación de espacios públicos en Puerto Príncipe con la incertidumbre sobre la permanencia de las tropas extranjeras y las críticas especializadas sobre la falta de coordinación militar en el territorio haitiano.