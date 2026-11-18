El asesinato de un periodista que denunciaba al narcotráfico sacude a Costa Rica
El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, conocido por denunciar al narcotráfico, conmueve a Costa Rica en medio de honores fúnebres.
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El resumen
Un centenar de personas, familiares y allegados despidieron en Cartago al periodista Camilo Rodríguez con un cortejo fúnebre marcado por carteles por la paz, mariachis y vehículos cubiertos con fotografías, mientras la Fiscalía integró un grupo de fiscales experimentados para investigar el crimen y la PPSO propuso investigar al Poder Judicial. Las coberturas de medios como EL PAÍS, Semanario Universidad, La Nación Costa Rica, CR Hoy, Teletica, Infobae, AM Prensa y El Observador detallan conversaciones vinculadas a alias “Pecho de rata” sobre el comunicador, declaraciones de su abogada sobre un chaleco antibalas suministrado por la DEA, y pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos en defensa de la libertad de prensa.
La información publicada muestra matices divergentes respecto a las medidas de protección que utilizaba el periodista y las peticiones específicas de audiencias dirigidas a funcionarios como Carlo Díaz y Michael Soto por parte de la PPSO, además de las revelaciones del obispo de Cartago y mensajes de figuras como Ginnés Rodríguez. Los reportes actuales no especifican las conclusiones de la investigación del grupo de fiscales experimentados ni las fechas concretas en las que se debatirán las audiencias exigidas al Poder Judicial en la Asamblea Legislativa.
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Cobertura (17)
- Costa Rica: “¿Mando a callarlo de una o le doy chance?”: la conversación sobre el periodista Camilo Rodríguez vinculada a alias “Pecho de rata” Infobae · hace 1 d
- (Video) En medio de lágrimas, ovaciones y aplausos, un mariachi le canta a Camilo Rodríguez en su último adiós AM Prensa · hace 1 d
- Hija de Camilo Rodríguez se despide de su padre: "Me duele que la vida siga y vivirla sin ti" Teletica · hace 1 d
- PPSO propone investigar al Poder Judicial por denuncias de Camilo Rodríguez: exige audiencias de Carlo Díaz y Michael Soto www.nacion.com · hace 1 d
- Chaleco antibalas que Camilo Rodríguez usaba en ocasiones le habría sido suministrado por la DEA, según dijo a su abogada Semanario Universidad · hace 1 d
- Monseñor Quirós revela emotivas palabras que le dijo la mamá de Camilo antes de la misa CR Hoy · hace 1 d
- ‘Por primera vez tengo mucho miedo’: Ginnés Rodríguez lanza fuerte mensaje tras muerte de Camilo Rodríguez nacion.com · hace 1 d
- “Todavía necesito a mi papá”: hija de Camilo Rodríguez lo despide en una emotiva misa en Cartago El Observador CR · hace 1 d
- Carteles por la paz y un vehículo cubierto con fotografías destacaron en cortejo fúnebre de Camilo Rodríguez La Nación Costa Rica · hace 1 d
- Obispo de Cartago llama a la justicia y a la humanidad tras asesinato de Camilo Rodríguez La Nación Costa Rica · hace 1 d
- Fiscalía integra “grupo de fiscales experimentados” para investigar asesinato de Camilo Rodríguez Semanario Universidad · hace 1 d
- “Nos duele, queremos paz”: monseñor Quirós durante funeral de Camilo Rodríguez CR Hoy · hace 1 d
- Hermano de Camilo Rodríguez revela cómo se enteró del asesinato del periodista Teletica · hace 1 d
- Embajada de Estados Unidos se pronuncia por asesinato de Camilo Rodríguez y reafirma su respaldo a la libertad de prensa La Nación Costa Rica · hace 1 d
- Familia, allegados y un centenar de personas despiden a Camilo Rodríguez CR Hoy · hace 1 d
- Mamá de Camilo Rodríguez envía un sentido mensaje a sus nietos tras asesinato del periodista nacion.com · hace 1 d
- El asesinato de un periodista que denunciaba al narcotráfico sacude a Costa Rica EL PAÍS · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué instancias investigan el asesinato?
La Fiscalía integró un grupo de fiscales experimentados para investigar el homicidio del periodista.
¿Qué postura adoptó Estados Unidos ante el suceso?
La Embajada de Estados Unidos se pronunció sobre el caso y reafirmó su respaldo a la libertad de prensa.
¿Qué solicitudes políticas surgieron a raíz del crimen?
La PPSO propuso investigar al Poder Judicial y exigió audiencias para Carlo Díaz y Michael Soto.
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