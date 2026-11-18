Un centenar de personas, familiares y allegados despidieron en Cartago al periodista Camilo Rodríguez con un cortejo fúnebre marcado por carteles por la paz, mariachis y vehículos cubiertos con fotografías, mientras la Fiscalía integró un grupo de fiscales experimentados para investigar el crimen y la PPSO propuso investigar al Poder Judicial. Las coberturas de medios como EL PAÍS, Semanario Universidad, La Nación Costa Rica, CR Hoy, Teletica, Infobae, AM Prensa y El Observador detallan conversaciones vinculadas a alias “Pecho de rata” sobre el comunicador, declaraciones de su abogada sobre un chaleco antibalas suministrado por la DEA, y pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos en defensa de la libertad de prensa.

La información publicada muestra matices divergentes respecto a las medidas de protección que utilizaba el periodista y las peticiones específicas de audiencias dirigidas a funcionarios como Carlo Díaz y Michael Soto por parte de la PPSO, además de las revelaciones del obispo de Cartago y mensajes de figuras como Ginnés Rodríguez. Los reportes actuales no especifican las conclusiones de la investigación del grupo de fiscales experimentados ni las fechas concretas en las que se debatirán las audiencias exigidas al Poder Judicial en la Asamblea Legislativa.