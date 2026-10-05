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La familia Bolsonaro gana terreno en Brasil: Michelle será senadora y dos hijos del expresidente llegan al Congreso

La familia Bolsonaro expande su influencia en el Congreso de Brasil con la llegada de Michelle y dos hijos al poder legislativo.

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El resumen

Michelle Bolsonaro ha logrado una banca en el Senado, mientras que dos hijos del expresidente también ingresan al Congreso. Simultáneamente, el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro se establece como la primera fuerza tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Este avance ocurre mientras Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria. Según El País, el apellido Bolsonaro ha ganado terreno precisamente desde la cárcel, posicionando a la derecha conservadora en el Senado, donde Carlos y Michelle Bolsonaro formarán parte de la bancada mayoritaria.

La cobertura presenta inconsistencias sobre el estado actual de la candidatura de Michelle; mientras Revista Semana y 617 News confirman su victoria, WPLG Local 10 indica que aún busca la banca. No se han detallado las condiciones exactas de la vida de Jair Bolsonaro bajo su régimen de reclusión.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Quiénes de la familia Bolsonaro ingresan al Congreso?

Michelle Bolsonaro entrará al Senado y dos hijos del expresidente también llegan al Congreso.

¿Cuál es la situación política del Partido Liberal?

Se ha consolidado como la primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados.

¿Cuál es la situación legal de Jair Bolsonaro?

El expresidente se encuentra actualmente en prisión domiciliaria.

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