La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS la eliminación de HOY domingo 4 de octubre; transmisi

La cobertura sobre el reality show de televisión detalla la situación de los participantes y los procesos de votación. Medios como Claro Sports, elgrafico.mx y TV Azteca han dado seguimiento a las nominaciones, los pasos para salvar a los favoritos y las especulaciones previas de los granjeros sobre quiénes corrían peligro.

Posteriormente, la atención se centró en momentos específicos de la competencia, incluyendo los motivos por los cuales se salvó a Kunno y quién quedó nominado en su lugar, según refieren publicaciones de tvynovelas.com. Finalmente, la información confirmada sitúa a Kenny como la cuarta eliminada del programa, de acuerdo con los reportes difundidos por El Heraldo de México.

La cobertura no especifica mayores detalles sobre las reacciones posteriores a esta salida.