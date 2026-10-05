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La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS la eliminación de HOY domingo 4 de octubre; transmisi

Kenny se convierte en la cuarta eliminada de La Granja VIP tras la emisión de los últimos episodios.

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  • Clave informativa: La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS la eliminación de HOY domingo 4 de octubre; transmisi
  • Punto central: Kenny se convierte en la cuarta eliminada de La Granja VIP tras la emisión de los últimos episodios.
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El resumen

La cobertura sobre el reality show de televisión detalla la situación de los participantes y los procesos de votación. Medios como Claro Sports, elgrafico.mx y TV Azteca han dado seguimiento a las nominaciones, los pasos para salvar a los favoritos y las especulaciones previas de los granjeros sobre quiénes corrían peligro.

Posteriormente, la atención se centró en momentos específicos de la competencia, incluyendo los motivos por los cuales se salvó a Kunno y quién quedó nominado en su lugar, según refieren publicaciones de tvynovelas.com. Finalmente, la información confirmada sitúa a Kenny como la cuarta eliminada del programa, de acuerdo con los reportes difundidos por El Heraldo de México.

La cobertura no especifica mayores detalles sobre las reacciones posteriores a esta salida.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue la cuarta eliminada de La Granja VIP?

Kenny resultó ser la cuarta eliminada, según la información dada a conocer.

¿Qué medios cubren el desarrollo del programa?

Entre los medios con reportes sobre el tema se encuentran El Heraldo de México, Claro Sports, elgrafico.mx, tvynovelas.com y TV Azteca.

¿Qué detalles se conocen sobre la salvación de Kunno?

La cobertura menciona que Kunno fue salvado y se determinó quién quedó nominado en su lugar, sin abundar en más datos.

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