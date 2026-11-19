La Granja VIP
Las nominaciones y las alianzas en La Granja VIP se encuentran al borde de la eliminación tras la reciente Asamblea.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?
Los reportes indican que la lista completa incluye a los participantes seleccionados durante la Asamblea de Nominación, aunque las coberturas específicas detallan los nombres en riesgo de eliminación.
¿Cuándo se realizó la Asamblea de Nominación?
La Asamblea comenzó a las 20:30 horas según la programación y los avisos difundidos en la cobertura informativa.
¿Qué medios cubren La Granja VIP?
La cobertura incluye a Consulta Monterrey, DRV Noticias, Por Esto! y TV Azteca, además de menciones en redes sociales.
El resumen
Los participantes enfrentan un escenario crítico tras definirse la lista completa de nominados en riesgo de abandonar el programa. La tensión aumenta en el desarrollo del reality show mientras los concursantes lidian con las consecuencias directas de las alianzas formadas dentro de la competencia.
La Asamblea de Nominación se llevó a cabo a las 20:30 horas, marcando el pulso de las discusiones actuales entre los seguidores del formato televisivo. La cobertura de medios como Consulta Monterrey, DRV Noticias, Por Esto! y TV Azteca documenta el impacto de estos nombramientos, mientras las plataformas digitales replican las listas de quienes corren peligro de salir.
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Cobertura (6)
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