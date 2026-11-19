Los participantes enfrentan un escenario crítico tras definirse la lista completa de nominados en riesgo de abandonar el programa. La tensión aumenta en el desarrollo del reality show mientras los concursantes lidian con las consecuencias directas de las alianzas formadas dentro de la competencia.

La Asamblea de Nominación se llevó a cabo a las 20:30 horas, marcando el pulso de las discusiones actuales entre los seguidores del formato televisivo. La cobertura de medios como Consulta Monterrey, DRV Noticias, Por Esto! y TV Azteca documenta el impacto de estos nombramientos, mientras las plataformas digitales replican las listas de quienes corren peligro de salir.