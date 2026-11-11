¡OFICIAL! Fox Sports México deja de existir; ahora se llama Nación Deportes

La cobertura registra que 4 nuevos canales forman parte del debut de Nación Deportes en la televisión mexicana, sustituyendo de manera oficial a Fox Sports México tras la pérdida de la marca. Medios como Mediotiempo, Yahoo, Récord, El Financiero, MARCA y López-Dóriga Digital documentan el último minuto de transmisión y la transición hacia la nueva identidad.

Los reportes detallan el proceso por el cual una televisora valuada en millones de dólares terminó perdiendo su marca, mientras figuras como Fabián Estay manifestaron incertidumbre sobre los nombres que adoptarán sus programas dentro de la nueva programación. La información disponible aún no especifica la totalidad de los detalles contractuales ni el impacto a largo plazo que tendrá este cambio de identidad en la barra de contenidos deportivos.