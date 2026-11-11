¡OFICIAL! Fox Sports México deja de existir; ahora se llama Nación Deportes
El 11 de noviembre de 2026 marca el fin de Fox Sports en México y el lanzamiento de Nación Deportes por Grupo Lauman.
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- Punto central: El 11 de noviembre de 2026 marca el fin de Fox Sports en México y el lanzamiento de Nación Deportes por Grupo Lauman.
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Cobertura (9)
- ¡Fin de una era! Así fue el último minuto de transmisión de Fox Sports en México Mediotiempo · hace 4 h
- Nación Deportes: Grupo Lauman lanza 4 canales y dice adiós a FOX Sports Yahoo · hace 4 h
- "No sé cómo nos vamos a llamar": Fabián Estay habla sobre el futuro de Fox Sports y su nueva identidad Récord · hace 4 h
- Nación Deportes debuta en la televisión mexicana El Financiero · hace 4 h
- Fox Sports México: cómo una televisora que valía millones de dólares terminó perdiendo su marca Mediotiempo · hace 4 h
- Fabián Estay se queda sin nombre de su programa en Fox Sports: “Lo debato en mi mesa de... no sé cómo nos vamos a llamar” MARCA · hace 4 h
- Grupo Lauman lanza Nación Deportes con cuatro señales deportivas López-Dóriga Digital · hace 4 h
- ¡Oficial! Fox Sports México se transforma en Nación Deportes Récord · hace 4 h
- ¡OFICIAL! Fox Sports México deja de existir; ahora se llama Nación Deportes Mediotiempo · hace 4 h
El resumen
La cobertura registra que 4 nuevos canales forman parte del debut de Nación Deportes en la televisión mexicana, sustituyendo de manera oficial a Fox Sports México tras la pérdida de la marca. Medios como Mediotiempo, Yahoo, Récord, El Financiero, MARCA y López-Dóriga Digital documentan el último minuto de transmisión y la transición hacia la nueva identidad.
Los reportes detallan el proceso por el cual una televisora valuada en millones de dólares terminó perdiendo su marca, mientras figuras como Fabián Estay manifestaron incertidumbre sobre los nombres que adoptarán sus programas dentro de la nueva programación. La información disponible aún no especifica la totalidad de los detalles contractuales ni el impacto a largo plazo que tendrá este cambio de identidad en la barra de contenidos deportivos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 27 min.
Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con Fox Sports México?
De acuerdo con los reportes, la señal dejó de existir y se transformó oficialmente en Nación Deportes.
¿Quién está a cargo del lanzamiento de Nación Deportes?
La cobertura señala que Grupo Lauman es el responsable del lanzamiento de las cuatro señales de Nación Deportes.
¿Qué se sabe sobre el futuro de los programas?
Los medios registran declaraciones de Fabián Estay sobre la incertidumbre en torno al nombre que tendrá su programa ante la nueva identidad.
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