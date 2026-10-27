Modelo "se encuentra bien" tras presentador patear un dron durante programa de televisión

Un accidente ocurrido durante la emisión del programa de televisión Es Show involucró al conductor Ernesto Chavana, quien pateó un dron que terminó golpeando a una modelo y conductora en la cara. La cobertura destaca que la modelo afectada "se encuentra bien" luego del impacto generado por el aparato aéreo durante el programa de Multimedios.

Los reportes se centran en la secuencia del accidente captada por las cámaras sin ofrecer detalles adicionales sobre posibles medidas disciplinarias o declaraciones posteriores de los involucrados. La información disponible hasta el momento se limita al registro en video del suceso y al estado de salud reportado de la conductora, sin que la cobertura actual especifique acciones futuras por parte de la producción o del programa.