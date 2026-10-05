LO ÚLTIMO: Bolsonaro y Lula se disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta
Bolsonaro y Lula definirán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta tras una jornada electoral marcada por estrechos márgenes.
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El resumen
Medios internacionales como dw.com, BBC, France 24 y univision.com informaron sobre el paso al balotaje, destacando que el escenario incluye comparaciones sobre cuánto ha cambiado el duelo político respecto a comicios anteriores y el análisis de las encuestas sobre los candidatos. La cobertura actual se centra en el enfrentamiento político entre Lula y la familia Bolsonaro, señalando las ventajas observadas en los sondeos previos y el panorama cuesta arriba que enfrenta el actual proceso electoral.
Los reportes detallan la disputa directa por la presidencia sin especificar por el momento nuevas fechas oficiales para la votación definitiva.
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Cobertura (4)
- Lula y Bolsonaro a balotaje por la presidencia de Brasil dw.com · hace 5 h
- Cómo se compara Flávio Bolsonaro con su padre Jair y cuánto cambia el duelo con Lula por la presidencia de Brasil 4 años después BBC · hace 5 h
- Flávio Bolsonaro tritura las encuestas: una ventaja pequeña, pero un escenario cuesta arriba para Lula France 24 · hace 6 h
- Flavio Bolsonaro aventaja a Lula y se disputarán la presidencia de Brasil en segunda vuelta univision.com · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes disputarán la presidencia de Brasil?
Lula y un Bolsonaro se disputarán la presidencia en una segunda vuelta.
¿Qué medios informaron sobre el balotaje?
dw.com, BBC, France 24 y univision.com cubrieron el desarrollo de los comicios.
¿Cuándo se reportaron los resultados de la primera vuelta?
Los reportes sobre el paso a segunda vuelta se emitieron a finales del 4 de octubre y principios del 5 de octubre de 2026.
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