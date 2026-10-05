LO ÚLTIMO: Bolsonaro y Lula se disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta

Medios internacionales como dw.com, BBC, France 24 y univision.com informaron sobre el paso al balotaje, destacando que el escenario incluye comparaciones sobre cuánto ha cambiado el duelo político respecto a comicios anteriores y el análisis de las encuestas sobre los candidatos. La cobertura actual se centra en el enfrentamiento político entre Lula y la familia Bolsonaro, señalando las ventajas observadas en los sondeos previos y el panorama cuesta arriba que enfrenta el actual proceso electoral.

Los reportes detallan la disputa directa por la presidencia sin especificar por el momento nuevas fechas oficiales para la votación definitiva.