Trump dijo que las elecciones legislativas fueron “un gigantesco paso atrás en la historia” para Estados Unidos

Las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos han resultado en un triunfo para los demócratas, un acontecimiento calificado por Donald Trump como un gigantesco paso atrás en la historia del país. Este cambio de rumbo político sitúa a Trump frente a un Congreso demócrata, un escenario que, según análisis de Benzinga España y Cinco Días, representa una combinación inédita y desafiante para el S&P 500 y pone a prueba el rally de Wall Street.

El nuevo panorama político abre paso a la búsqueda de nuevos ganadores en los mercados financieros, mientras la cobertura mediática detalla el impacto institucional y económico de esta configuración de poder. Los próximos movimientos dependerán de la interacción entre la administración y un Congreso con mayoría demócrata, cuyos efectos sobre la economía estadounidense aún están por consolidarse.