Tras una jornada electoral donde los ciudadanos utilizaron urnas electrónicas para votar, los candidatos presidenciales y sus equipos han permanecido atentos al seguimiento de los resultados. Flávio Bolsonaro ha logrado obtener una ventaja inesperada sobre Lula da Silva, según informa Bloomberg.com.

Esta situación ha llevado a ambos candidatos a una segunda vuelta electoral, confirmada por France 24 y la BBC. La BBC señala que el presidente Lula da Silva enfrenta ahora una remontada difícil.

Mientras tanto, WPLG Local 10 advierte que el resultado de este proceso definirá el futuro de las políticas relacionadas con la Amazonía.