LO ÚLTIMO: Los candidatos presidenciales y sus equipos siguen de cerca los resultados
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial en Brasil tras una jornada marcada por el uso de urnas electrónicas.
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- Punto central: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial en Brasil tras una jornada marcada por el uso de urnas electrónicas.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Tras una jornada electoral donde los ciudadanos utilizaron urnas electrónicas para votar, los candidatos presidenciales y sus equipos han permanecido atentos al seguimiento de los resultados. Flávio Bolsonaro ha logrado obtener una ventaja inesperada sobre Lula da Silva, según informa Bloomberg.com.
Esta situación ha llevado a ambos candidatos a una segunda vuelta electoral, confirmada por France 24 y la BBC. La BBC señala que el presidente Lula da Silva enfrenta ahora una remontada difícil.
Mientras tanto, WPLG Local 10 advierte que el resultado de este proceso definirá el futuro de las políticas relacionadas con la Amazonía.
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Cobertura (6)
- LO ÚLTIMO: futuro de las políticas sobre la Amazonía está en juego en elecciones de Brasil WPLG Local 10 · hace 52 min
- Flávio Bolsonaro toma inesperada ventaja sobre Lula en las elecciones de Brasil Bloomberg.com · hace 52 min
- Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van a una segunda vuelta en la que el presidente enfrenta una difícil remontada BBC · hace 52 min
- LO ÚLTIMO: Los brasileños utilizan urnas electrónicas para votar WPLG Local 10 · hace 2 h
- Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta en Brasil france24.com · hace 2 h
- LO ÚLTIMO: Los candidatos presidenciales y sus equipos siguen de cerca los resultados AP News · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes se enfrentarán en la segunda vuelta?
Los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
¿Qué sistema de votación se utilizó en Brasil?
Los ciudadanos brasileños utilizaron urnas electrónicas para emitir sus votos.
¿Cuál es la situación actual de los candidatos según Bloomberg.com?
Flávio Bolsonaro ha tomado una ventaja inesperada sobre Lula da Silva.
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