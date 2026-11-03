Delcy Rodríguez, Lula da Silva y Sheinbaum no participarán en la cumbre iberoamericana de Madrid

El medio El Nacional informó inicialmente sobre la ausencia de Delcy Rodríguez, Lula da Silva y Sheinbaum en la cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid. Informes posteriores de El Mundo detallaron que esta situación deja al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con un grupo de aliados de Donald Trump que incluye al mandatario argentino Javier Milei.

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, advirtió en declaraciones recogidas por Clarín sobre la existencia de un ataque ideológico dirigido al orden multilateral. En paralelo, Infobae profundizó en la dificultad histórica que enfrentan estas cumbres para lograr reunir a la totalidad de los líderes convocados, un tema recurrente en el análisis de estos encuentros internacionales.

El desarrollo de la cumbre y las repercusiones diplomáticas de estas ausencias continúan bajo el seguimiento de los medios mencionados, sin que por el momento se hayan especificado mayores detalles sobre las agendas futuras de los mandatarios ausentes.