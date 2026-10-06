Arquero de Benín desafiante antes de la despedida de Lionel Messi de Argentina: "No estamos acá para hacer turismo"

La cobertura comenzó con reportes de medios como La República y ESPN Deportes sobre el partido de despedida de Lionel Messi de la selección argentina frente a Benín, destacando las declaraciones del arquero beninés afirmando que no están para hacer turismo y la postura de un jugador rival que considera a Messi el dios del fútbol. Posteriormente, medios como Telemundo, ESPN Deportes, Clarín, Sports Illustrated, Univision, CNN en Español, The Morning Call y Yahoo Sports informaron sobre el desarrollo y cierre del encuentro, señalando que Messi se despidió con gol y asistencias, cerrando una era y generando comparaciones con leyendas como Maradona, además de repasarse su trayectoria y números con la Albiceleste.

En cuanto a discrepancias, la cobertura previa incluyó críticas de un periodista argentino por la elección del rival, mientras que los reportes posteriores se centraron en la crónica del partido, el resultado y el homenaje al capitán argentino sin abordar mayores polémicas sobre el contrincante. Actualmente, el evento ha concluido con la despedida oficial de Messi de la selección de Argentina en el partido contra Benín, registrándose una amplia cobertura sobre su legado y el fin de su etapa con el combinado nacional según los medios citados.