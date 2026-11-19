La decisión del director técnico del Ravenna de abrirle la puerta al brasileño para que vuelva a jugar a sus 46 años desató una fuerte controversia pública. Mientras desde medios como Diario AS se califica la figura del exjugador como un milagro, la posibilidad de su retorno al fútbol profesional ha provocado reacciones furibundas en el ámbito deportivo.

El anuncio y la postura del estratega del Ravenna contrastan marcadamente con los severos cuestionamientos emitidos por una exgloria y exjugador del Real Madrid. De acuerdo con coberturas de Yahoo, Minuto60 e Infobae, este sector crítico ha masacrado el posible regreso, tachándolo categóricamente de payasada, farsa ridícula, vergüenza y burla debido a la edad del deportista.

La cobertura actual registra este fuerte choque de opiniones sin detallar si la incorporación al Ravenna se concretará formalmente. Queda por conocer cómo evolucionarán las negociaciones entre el club italiano y el entorno del jugador ante la intensa polarización desatada en los medios.