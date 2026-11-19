DT del Ravenna abre puerta a Ronaldinho para que vuelva a jugar
El posible regreso de Ronaldinho a las canchas genera tanto entusiasmo como duras críticas en el fútbol internacional.
- Clave informativa: DT del Ravenna abre puerta a Ronaldinho para que vuelva a jugar
- Punto central: El posible regreso de Ronaldinho a las canchas genera tanto entusiasmo como duras críticas en el fútbol internacional.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
La decisión del director técnico del Ravenna de abrirle la puerta al brasileño para que vuelva a jugar a sus 46 años desató una fuerte controversia pública. Mientras desde medios como Diario AS se califica la figura del exjugador como un milagro, la posibilidad de su retorno al fútbol profesional ha provocado reacciones furibundas en el ámbito deportivo.
El anuncio y la postura del estratega del Ravenna contrastan marcadamente con los severos cuestionamientos emitidos por una exgloria y exjugador del Real Madrid. De acuerdo con coberturas de Yahoo, Minuto60 e Infobae, este sector crítico ha masacrado el posible regreso, tachándolo categóricamente de payasada, farsa ridícula, vergüenza y burla debido a la edad del deportista.
La cobertura actual registra este fuerte choque de opiniones sin detallar si la incorporación al Ravenna se concretará formalmente. Queda por conocer cómo evolucionarán las negociaciones entre el club italiano y el entorno del jugador ante la intensa polarización desatada en los medios.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 min.
Cobertura (5)
- Ronaldinho es un milagro Diario AS · hace 5 h
- Un exjugador del Real Madrid, sobre el regreso de Ronaldinho: «Una farsa ridícula, una vergüenza y una burla Yahoo · hace 5 h
- El regreso de Ronaldinho a sus 46 años, masacrado por un exfutbolista del Real Madrid Minuto60 · hace 5 h
- “Fue una payasada”: la dura crítica de una gloria contra Ronaldinho por su regreso al fútbol a los 46 años Infobae · hace 5 h
- DT del Ravenna abre puerta a Ronaldinho para que vuelva a jugar ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo abrió la puerta al regreso de Ronaldinho?
El director técnico del Ravenna manifestó su apertura para que el jugador vuelva a competir.
¿Qué edad tiene Ronaldinho según las fuentes?
Las publicaciones señalan que el brasileño tiene 46 años.
¿Cuál fue la reacción de sectores críticos al posible regreso?
Un exjugador del Real Madrid calificó la situación de farsa ridícula, vergüenza, burla y payasada.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Man. United iniciará acciones legales si JJ Gabriel fue contactado ilegalmente
El Manchester United evalúa acciones legales ante la salida de la joven promesa JJ Gabriel con destino al Real Madrid.
Real Madrid renueva a Arda Güler hasta 2032
El Real Madrid asegura la continuidad de Arda Güler hasta el año 2032.
La Selección Colombia subió en el ‘ranking FIFA’: nuevo puesto tras empatar contra Chile
La Selección Colombia regresa al Top 10 del ranking FIFA después de más de dos años.
Lecciones que dejó la primera victoria de Márquez con México
La primera victoria de Rafael Márquez con México llega acompañada de abucheos de la afición y autocrítica del técnico.
Las lágrimas de Scaloni en la despedida de uno de los pilares de la Argentina: “Es irremplazable”
Walter Samuel se despide de la Selección Argentina en su último partido frente a Costa Rica.
Se soltó James a hacer goles: vea tantos de Nacional vs Once Caldas
Nacional y Once Caldas empataron en un partido donde James marcó su primer gol en el Atanasio.