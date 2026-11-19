El joven futbolista Da'Vian Kimbrough ha aclarado los motivos detrás de su elección deportiva internacional, destacando su conexión familiar al señalar que representa a su abuelo. La cobertura de medios como N+, El Sol de México, Telemundo, TV Azteca, MARCA, AS México, Soy Referee y Mediotiempo detalla la incorporación del talento binacional y su rol en la selección mexicana Sub-17.

Las publicaciones abordan tanto su origen en Estados Unidos como su orgullo por portar la camiseta del Tri, incluyendo menciones sobre el dorsal que utilizará en el torneo. Los reportes señalan la presencia de futbolistas con doble nacionalidad y aquellos que militan fuera de la Liga MX dentro de la misma categoría juvenil.

La cobertura no especifica fechas adicionales sobre los próximos encuentros oficiales del equipo más allá de su participación en el Mundial Sub-17.