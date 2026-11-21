La Copa América de 2028 se disputaría otra vez en Estados Unidos, según informan medios como TyC Sports, La Opinión, 365Scores, Mediotiempo y Yahoo. Este acontecimiento repite el escenario del torneo celebrado en 2024 en territorio estadounidense.

El torneo contempla la participación de selecciones como la de México, que está considerada para el certamen, y la de Colombia, que buscará la revancha en Norteamérica tras los acontecimientos de la edición anterior en el mismo país. La cobertura periodística señala que la información surge inicialmente desde Brasil, confirmando la asignación de la sede norteamericana para el año 2028.