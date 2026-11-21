Como en 2024, la Copa América volvería a Estados Unidos en 2028
La Copa América 2028 se jugaría nuevamente en Estados Unidos, replicando la sede de 2024.
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El resumen
La Copa América de 2028 se disputaría otra vez en Estados Unidos, según informan medios como TyC Sports, La Opinión, 365Scores, Mediotiempo y Yahoo. Este acontecimiento repite el escenario del torneo celebrado en 2024 en territorio estadounidense.
El torneo contempla la participación de selecciones como la de México, que está considerada para el certamen, y la de Colombia, que buscará la revancha en Norteamérica tras los acontecimientos de la edición anterior en el mismo país. La cobertura periodística señala que la información surge inicialmente desde Brasil, confirmando la asignación de la sede norteamericana para el año 2028.
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Cobertura (5)
- Estados Unidos recibirá la Copa América 2028; México está considerado Mediotiempo · hace 6 h
- Desde Brasil, aseguran que la Copa América se jugará de nuevo en Estados Unidos en 2028 La Opinión · hace 6 h
- Copa América 2028: Estados Unidos volvería a ser la sede del torneo 365Scores · hace 6 h
- Colombia buscará la revancha en Estados Unidos: La Copa América de 2028 se haría en Norteamérica Yahoo · hace 6 h
- Como en 2024, la Copa América volvería a Estados Unidos en 2028 TyC Sports · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se jugaría la Copa América 2028?
Los reportes indican que el torneo se realizaría en Estados Unidos.
¿Qué selecciones son mencionadas en relación con el torneo?
Las coberturas mencionan a México, que está considerado, y a Colombia, que buscará la revancha.
¿Cuándo se disputó la edición anterior en Estados Unidos?
La edición previa en territorio estadounidense se llevó a cabo en 2024.
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