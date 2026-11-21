LA Galaxy no comprará al Chucky Lozano; vuelve a San Diego
Hirving 'Chucky' Lozano causa baja del LA Galaxy y su futuro en Estados Unidos queda a la deriva.
- Clave informativa: LA Galaxy no comprará al Chucky Lozano; vuelve a San Diego
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El resumen
El LA Galaxy ha confirmado el fin de la etapa de Hirving 'Chucky' Lozano en el equipo, anunciando que no ejercerá la opción de compra sobre el delantero mexicano, quien deberá volver a San Diego. La baja del jugador ha sido difundida de forma amplia en diversos medios deportivos y generales, incluidos Periódico AM, Récord, Mediotiempo, Sports Illustrated, Telemundo y ESPN Deportes.
Las coberturas señalan que esta decisión representa un duro golpe y deja el futuro del deportista en un terreno incierto dentro del fútbol estadounidense. Los reportes actuales se limitan a confirmar su salida del Galaxy y el retorno a San Diego, sin que la cobertura señale aún detalles oficiales sobre un nuevo destino deportivo para el delantero.
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Cobertura (6)
- Y se marchó.. ‘Chucky’ Lozano causa baja del LA Galaxy Periódico AM · hace 5 h
- ¡Le dicen adiós! 'Chucky' Lozano se va del Galaxy Récord · hace 5 h
- ¡Gracias y adiós, Chucky! LA Galaxy confirma el fin de la etapa de Hirving Lozano en el equipo Mediotiempo · hace 5 h
- De estrella de la MLS a futuro incierto: ‘Chucky’ Lozano recibe otro duro golpe en Estados Unidos Sports Illustrated · hace 5 h
- El futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano a la deriva, otra vez Telemundo · hace 5 h
- LA Galaxy no comprará al Chucky Lozano; vuelve a San Diego ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo confirmó la baja de Hirving 'Chucky' Lozano?
El LA Galaxy confirmó el fin de la etapa del jugador en la institución.
¿Comprará el LA Galaxy al 'Chucky' Lozano?
No, la cobertura indica que el club no comprará al jugador.
¿A dónde regresa Hirving Lozano tras su salida del Galaxy?
Los reportes señalan que el delantero vuelve a San Diego.
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