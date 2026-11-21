El LA Galaxy ha confirmado el fin de la etapa de Hirving 'Chucky' Lozano en el equipo, anunciando que no ejercerá la opción de compra sobre el delantero mexicano, quien deberá volver a San Diego. La baja del jugador ha sido difundida de forma amplia en diversos medios deportivos y generales, incluidos Periódico AM, Récord, Mediotiempo, Sports Illustrated, Telemundo y ESPN Deportes.

Las coberturas señalan que esta decisión representa un duro golpe y deja el futuro del deportista en un terreno incierto dentro del fútbol estadounidense. Los reportes actuales se limitan a confirmar su salida del Galaxy y el retorno a San Diego, sin que la cobertura señale aún detalles oficiales sobre un nuevo destino deportivo para el delantero.