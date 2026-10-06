Canales para ver EN VIVO el último partido y despedida de Lionel Messi

Los aficionados buscan los canales para ver en vivo el último partido y la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, un evento que marca el cierre de su trayectoria con el equipo nacional. La cobertura de medios como El Universo detalla las señales disponibles para seguir el encuentro en directo, mientras que Diario AS repasa su evolución desde las críticas iniciales hasta su actual estatus histórico como D10S.

El acontecimiento genera una amplia atención mediática y expresiones de agradecimiento, sintetizadas por CNN en Español con la frase sobre no haberse bajado nunca del barco. Por su parte, ESPN Deportes confirma la lista de artistas que participarán en el espectáculo musical programado durante la despedida del jugador récord de todos los tiempos.

Los reportes actuales se centran en los detalles de la transmisión televisiva y el itinerario artístico del evento, sin que la cobertura disponible especifique aún los detalles estrictamente tácticos del partido ni las declaraciones posteriores de los protagonistas sobre este cierre de ciclo.