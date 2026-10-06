Canales para ver EN VIVO el último partido y despedida de Lionel Messi
Argentina se prepara para la última función de Lionel Messi con la albiceleste y su despedida definitiva de la selección.
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El resumen
Los aficionados buscan los canales para ver en vivo el último partido y la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, un evento que marca el cierre de su trayectoria con el equipo nacional. La cobertura de medios como El Universo detalla las señales disponibles para seguir el encuentro en directo, mientras que Diario AS repasa su evolución desde las críticas iniciales hasta su actual estatus histórico como D10S.
El acontecimiento genera una amplia atención mediática y expresiones de agradecimiento, sintetizadas por CNN en Español con la frase sobre no haberse bajado nunca del barco. Por su parte, ESPN Deportes confirma la lista de artistas que participarán en el espectáculo musical programado durante la despedida del jugador récord de todos los tiempos.
Los reportes actuales se centran en los detalles de la transmisión televisiva y el itinerario artístico del evento, sin que la cobertura disponible especifique aún los detalles estrictamente tácticos del partido ni las declaraciones posteriores de los protagonistas sobre este cierre de ciclo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 min.
Cobertura (5)
- De ‘pechofrío’ a D10S Diario AS · hace 1 h
- La última función de Messi con la albiceleste: Argentina despide a su jugador récord de todos los tiempos EL PAÍS · hace 1 h
- "Gracias por no bajarte nunca": Argentina se prepara para la última función de Lionel Messi CNN en Español · hace 1 h
- ¡Salió el line up! Los artistas que cantarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina ESPN Deportes · hace 1 h
- Canales para ver EN VIVO el último partido y despedida de Lionel Messi El Universo · hace 1 h
Respuestas rápidas
¿Qué se celebra en el partido?
La última función y despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
¿Qué artistas participarán?
ESPN Deportes confirmó la presencia de los artistas que cantarán en la despedida, según los titulares.
¿Dónde se pueden ver los detalles de transmisión?
El Universo publica información sobre los canales para ver el encuentro en vivo.
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