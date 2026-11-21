La noticia se dio a conocer cuando se anunció formalmente la extensión del contrato de Shohei Ohtani con la marca deportiva New Balance. Medios especializados y portales informativos como MLB.com, ESPN Deportes, Mediotiempo, Yahoo y AhoraMismo.com detallaron que el acuerdo establece una relación de por vida que abarca el resto de su carrera profesional.

La cobertura actual converge de manera unánime en el carácter permanente de la alianza, sin registrarse discrepancias entre los reportes de los distintos medios sobre los términos generales del acuerdo.