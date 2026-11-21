Ohtani extiende su alianza con New Balance por el resto de su carrera
Shohei Ohtani asegura una alianza de por vida con New Balance, extendiendo su relación hasta su retirada.
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Cobertura (6)
- Shohei Ohtani amplía de por vida su alianza con New Balance A tiempo noticias Puebla · hace 6 h
- Shohei Ohtani extiende su contrato con New Balance hasta su retirada profesional Yahoo · hace 6 h
- Shohei Ohtani anuncia acuerdo de por vida con New Balance AhoraMismo.com · hace 6 h
- ¡Alianza eterna! Shohei Ohtani sella una extensión de contrato de por vida con New Balance Mediotiempo · hace 6 h
- Shohei Ohtani extiende relación con New Balance por el resto de su carrera ESPN Deportes · hace 6 h
- Ohtani extiende su alianza con New Balance por el resto de su carrera MLB.com · hace 6 h
El resumen
La noticia se dio a conocer cuando se anunció formalmente la extensión del contrato de Shohei Ohtani con la marca deportiva New Balance. Medios especializados y portales informativos como MLB.com, ESPN Deportes, Mediotiempo, Yahoo y AhoraMismo.com detallaron que el acuerdo establece una relación de por vida que abarca el resto de su carrera profesional.
La cobertura actual converge de manera unánime en el carácter permanente de la alianza, sin registrarse discrepancias entre los reportes de los distintos medios sobre los términos generales del acuerdo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 35 min.
Respuestas rápidas
¿Quién firmó la extensión de contrato?
Shohei Ohtani firmó la extensión con la marca New Balance.
¿Cuál es la duración del acuerdo?
Los reportes indican que se trata de un acuerdo de por vida que se extiende hasta su retirada profesional.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
La información fue difundida por medios como MLB.com, ESPN Deportes, Mediotiempo, Yahoo y AhoraMismo.com.
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