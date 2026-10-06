El emotivo mensaje de Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina
Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en un emotivo partido
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El resumen
La despedida de Messi se llevó a cabo en un partido contra Benín, con Messi anotando 1 gol y 2 asistencias. El partido fue un momento emotivo para los fanáticos argentinos, con el himno nacional provocando emociones a flor de piel.
Messi ha sido el artífice de las mayores alegrías de Argentina, según France 24. Antes de su despedida, Messi compartió un emotivo mensaje con los fanáticos, aunque su contenido no ha sido divulgado.
La era de Messi en la Selección Argentina ha llegado a su fin, y su legado en el fútbol argentino y mundial es incuestionable. Neymar, su excompañero de equipo, le dedicó un mensaje de despedida: "No solo Argentina, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol".
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Respuestas rápidas
¿Cuándo fue el último partido de Messi con la Selección Argentina?
El 6 de octubre de 2026
¿Qué mensaje le dedicó Neymar a Messi en su despedida?
“No solo Argentina, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol”
¿Cómo fue el partido de despedida de Messi?
Messi anotó 1 gol y 2 asistencias en su último partido con la Selección Argentina
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