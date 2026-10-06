España abre una segunda sede consular en Cuba: «Es bueno que haya otro centro»

Dos sedes consulares operan ahora en Cuba tras la inauguración de un nuevo centro de visados en el municipio de Playa. Esta expansión busca optimizar la gestión de trámites migratorios en La Habana, afectando directamente a los ciudadanos cubanos que buscan obtener permisos de entrada a España.

La apertura ha generado colas y dudas entre los solicitantes, según CiberCuba. Mientras efe.com recoge valoraciones positivas sobre la utilidad de contar con otro centro, el Periódico Cubano señala que se están denegando visas por razones que muchos solicitantes pasan por alto.

La atención se centra ahora en la capacidad del nuevo centro para agilizar la obtención de visados y en la resolución de las incertidumbres procesales manifestadas por los usuarios en las primeras jornadas de funcionamiento.