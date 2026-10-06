España abre una segunda sede consular en Cuba: «Es bueno que haya otro centro»
España expande su capacidad consular en La Habana con la apertura de una segunda sede dedicada a la gestión de visados.
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El resumen
Dos sedes consulares operan ahora en Cuba tras la inauguración de un nuevo centro de visados en el municipio de Playa. Esta expansión busca optimizar la gestión de trámites migratorios en La Habana, afectando directamente a los ciudadanos cubanos que buscan obtener permisos de entrada a España.
La apertura ha generado colas y dudas entre los solicitantes, según CiberCuba. Mientras efe.com recoge valoraciones positivas sobre la utilidad de contar con otro centro, el Periódico Cubano señala que se están denegando visas por razones que muchos solicitantes pasan por alto.
La atención se centra ahora en la capacidad del nuevo centro para agilizar la obtención de visados y en la resolución de las incertidumbres procesales manifestadas por los usuarios en las primeras jornadas de funcionamiento.
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Cobertura (5)
- Abre en Playa el nuevo centro de visados de España en Cuba: primeras colas y dudas entre los solicitantes CiberCuba · hace 3 h
- Abre sus puertas la segunda sede consular de España en Cuba: «El objetivo final es conseguir el visado» El Debate · hace 3 h
- Abre en La Habana un nuevo centro para solicitar visados de España ABC · hace 3 h
- España está negando visas a cubanos por razones que muchos pasan por alto Periódico Cubano · hace 3 h
- España abre una segunda sede consular en Cuba: «Es bueno que haya otro centro» efe.com · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se ubica la nueva sede?
El nuevo centro de visados de España se encuentra en el municipio de Playa, en La Habana.
¿Cuál es la función principal de este centro?
Su objetivo es servir como un espacio adicional para que los solicitantes gestionen sus visados hacia España.
¿Cómo ha sido la recepción inicial?
Se han registrado primeras colas y dudas entre los solicitantes, aunque algunos consideran positivo contar con un segundo centro.
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