Cómo dos palabras podrían descarrilar la mayor conferencia mundial sobre el clima
La COP31 prolonga sus negociaciones en medio de un fuerte bloqueo por la falta de referencias a los combustibles fósiles.
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El resumen
Dos palabras generan una intensa disputa y amenazan con descarrilar la conferencia mundial sobre el clima, según señalan las coberturas actuales. Las negociaciones se han prolongado en su recta final debido a un desacuerdo profundo sobre el documento final del evento. Activistas ambientales han expresado su rechazo absoluto y han criticado duramente el borrador por considerarlo recortado y carente de menciones explícitas al petróleo, el gas y el carbón.
Las protestas se han manifestado con expresiones de indignación en el recinto, donde la financiación y la implementación se perfilan como las pruebas decisivas de la cumbre. Por otro lado, la cobertura registra posturas nacionales específicas, como el objetivo fijado por España de abandonar estas fuentes energéticas para el año 2050. Paralelamente, se advierte que el retraso en la emisión de un informe del IPCC podría situar al mundo en una posición de desventaja ante la crisis climática.
Las fuentes informativas apuntan a un escenario de tensión donde confluyen además cuestiones globales como Ucrania, Afganistán y el hambre global. La cobertura no detalla los términos exactos de esas dos palabras en disputa ni el desenlace definitivo que tendrán las negociaciones extendidas.
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Cobertura (9)
- España se fija 2050 para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón RFI · hace 10 h
- La cumbre del clima llega a su recta final entre el bloqueo y las críticas a sus propias reglas: “Son una receta para el fracaso” EL PAÍS · hace 10 h
- Discordia en la COP31, Ucrania, Afganistán y hambre global: las noticias del viernes UN News · hace 10 h
- Activistas ambientales critican el borrador “recortado” del documento final de la COP31 que no hace referencia a los combustibles fósiles Democracy Now! · hace 10 h
- La COP31 prolonga negociaciones, en plena pugna sobre los combustibles fósiles UDG TV · hace 10 h
- La implementación es la promesa de la COP31; la financiación, la prueba decisiva TRT Español · hace 10 h
- "¡Vergüenza, vergüenza!": Los activistas estallan contra el borrador de la COP31 Yahoo · hace 10 h
- El retraso del informe IPCC podría dejar al mundo en desventaja frente a la crisis climática ExpokNews · hace 10 h
- Cómo dos palabras podrían descarrilar la mayor conferencia mundial sobre el clima CNN en Español · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué evento está generando la actual controversia internacional?
La cumbre climática COP31, cuyas negociaciones se han prolongado hacia su recta final en medio de pugnas y bloqueos.
¿Cuál es el principal motivo de protesta de los activistas ambientales?
Critican el borrador recortado del documento final por no incluir referencias a los combustibles fósiles.
¿Qué postura ha adoptado España según los reportes?
Se ha fijado el año 2050 como meta para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón.
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