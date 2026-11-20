Dos palabras generan una intensa disputa y amenazan con descarrilar la conferencia mundial sobre el clima, según señalan las coberturas actuales. Las negociaciones se han prolongado en su recta final debido a un desacuerdo profundo sobre el documento final del evento. Activistas ambientales han expresado su rechazo absoluto y han criticado duramente el borrador por considerarlo recortado y carente de menciones explícitas al petróleo, el gas y el carbón.

Las protestas se han manifestado con expresiones de indignación en el recinto, donde la financiación y la implementación se perfilan como las pruebas decisivas de la cumbre. Por otro lado, la cobertura registra posturas nacionales específicas, como el objetivo fijado por España de abandonar estas fuentes energéticas para el año 2050. Paralelamente, se advierte que el retraso en la emisión de un informe del IPCC podría situar al mundo en una posición de desventaja ante la crisis climática.

Las fuentes informativas apuntan a un escenario de tensión donde confluyen además cuestiones globales como Ucrania, Afganistán y el hambre global. La cobertura no detalla los términos exactos de esas dos palabras en disputa ni el desenlace definitivo que tendrán las negociaciones extendidas.