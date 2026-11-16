Francia venció a Turquía y sella su pase como líder a cuartos de final
Francia vence a Turquía por 2 y sella su pase como líder de grupo a cuartos de final.
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El resumen
Francia se juega y asegura el liderato del grupo tras vencer a Turquía por 2, sellando su pase directo a los cuartos de final del torneo bajo la dirección de Zidane. La victoria incluye la gestión previa de la alineación titular y la defensa pública de Zidane hacia Mbappé frente a las acusaciones de egoísmo, además de esquivar las preguntas sobre un posible duelo contra España.
Los siguientes cruces complican el panorama competitivo, ya que el equipo francés podría cruzarse con España en las próximas fases del torneo.
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Cobertura (5)
- Zidane esquiva las preguntas sobre el duelo con España y exculpa a Mbappé de la acusación de "egoísmo" Yahoo · hace 3 h
- La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Turquía Sports Illustrated · hace 3 h
- Zidane gana su primera 'final' con Francia... y podría cruzarse con España MARCA · hace 3 h
- Francia 2 Diario AS · hace 3 h
- Francia venció a Turquía y sella su pase como líder a cuartos de final DIEZ.HN · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Contra quién jugó Francia y cuál fue el resultado?
Francia venció a Turquía por un marcador de 2 goles.
¿Qué posición aseguró Francia con este resultado?
Francia selló su pase como líder de grupo a los cuartos de final.
¿Qué declaró Zidane sobre Mbappé y España?
Zidane exculpó a Mbappé de la acusación de egoísmo y esquivó las preguntas sobre un posible duelo contra España.
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