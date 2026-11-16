Francia venció a Turquía y sella su pase como líder a cuartos de final

Francia se juega y asegura el liderato del grupo tras vencer a Turquía por 2, sellando su pase directo a los cuartos de final del torneo bajo la dirección de Zidane. La victoria incluye la gestión previa de la alineación titular y la defensa pública de Zidane hacia Mbappé frente a las acusaciones de egoísmo, además de esquivar las preguntas sobre un posible duelo contra España.

Los siguientes cruces complican el panorama competitivo, ya que el equipo francés podría cruzarse con España en las próximas fases del torneo.