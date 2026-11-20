España se medirá contra la selección de Francia en los cuartos de final de la UEFA Nations League, en un emparejamiento que ha sido calificado por la cobertura deportiva como uno de los más complejos de la fase. Los enfrentamientos determinados por el sorteo también incluyen cruces como el de Inglaterra contra Noruega, destacando la presencia de partidos con antecedentes mundialistas según señalan medios como ESPN Deportes y San Antonio Express-News.

La atención mediática pone el foco en la relevancia de estos encuentros, los cuales son catalogados por diversos espacios informativos como cruces con sabor a revancha. MARCA y DIEZ.HN detallan el panorama para el equipo español, que de superar la ronda francesa podría encontrarse con los Países Bajos, configurando un camino exigente en el torneo.

Por su parte, las declaraciones recogidas en la cobertura por parte de figuras como Zidane, desde Yahoo, restan peso a la idea de una revancha directa al señalar que esperaban un sorteo difícil y que no se centran en partidos pasados contra España, manteniendo la cautela de cara a los próximos encuentros oficiales.