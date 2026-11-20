Yamal contra la más fea: así quedaron los cuartos de la UEFA Nations League
Los cuartos de final de la UEFA Nations League definieron cruces directos que ya generan altas expectativas en el fútbol internacional.
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El resumen
España se medirá contra la selección de Francia en los cuartos de final de la UEFA Nations League, en un emparejamiento que ha sido calificado por la cobertura deportiva como uno de los más complejos de la fase. Los enfrentamientos determinados por el sorteo también incluyen cruces como el de Inglaterra contra Noruega, destacando la presencia de partidos con antecedentes mundialistas según señalan medios como ESPN Deportes y San Antonio Express-News.
La atención mediática pone el foco en la relevancia de estos encuentros, los cuales son catalogados por diversos espacios informativos como cruces con sabor a revancha. MARCA y DIEZ.HN detallan el panorama para el equipo español, que de superar la ronda francesa podría encontrarse con los Países Bajos, configurando un camino exigente en el torneo.
Por su parte, las declaraciones recogidas en la cobertura por parte de figuras como Zidane, desde Yahoo, restan peso a la idea de una revancha directa al señalar que esperaban un sorteo difícil y que no se centran en partidos pasados contra España, manteniendo la cautela de cara a los próximos encuentros oficiales.
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Cobertura (5)
- España se medirá en cuartos a la Francia de Zidane y si pasa... ¿a los Países Bajos de Xavi? MARCA · hace 4 h
- Del Mundial 2026 a la UEFA Nations League: dos cruces con sabor a revancha ESPN Deportes · hace 4 h
- La Liga de Naciones tendrá revanchas del Mundial: España-Francia e Inglaterra-Noruega San Antonio Express-News · hace 4 h
- Yamal contra la más fea: así quedaron los cuartos de la UEFA Nations League DIEZ.HN · hace 4 h
- Zidane: «Esperábamos un sorteo difícil y no pensamos en la revancha ante España» Yahoo · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuáles son los cruces destacados en los cuartos de final de la UEFA Nations League?
Los cruces señalados en la cobertura incluyen los partidos entre España y Francia, e Inglaterra contra Noruega.
¿Qué rival podría enfrentar España si supera la fase de cuartos?
La cobertura menciona la posibilidad de medirse ante los Países Bajos en las siguientes instancias.
¿Qué declaró Zidane sobre el enfrentamiento ante España?
Zidane señaló que esperaban un sorteo difícil y que no piensan en la revancha ante España.
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