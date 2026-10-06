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Francia logra remontada increíble ante Bélgica en Nations League; cuatro goles en 15 minutos

Cuatro goles en 15 minutos marcaron la increíble remontada de Francia ante Bélgica en la Nations League.

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El resumen

Cuatro goles en un lapso de 15 minutos permitieron a la selección de Francia conseguir una remontada histórica frente a Bélgica en el marco de la Liga de Naciones, según detallan los reportes de medios como Mediotiempo. La cobertura señala que esta victoria representa el primer triunfo en casa para el equipo dirigido por Zinedine Zidane, destacando además la actuación de Olise en el Stade de France, tal como recogen publicaciones de MARCA, France 24 y San Antonio Express-News.

El encuentro también incluyó referencias sobre la transmisión televisiva y por streaming difundidas por Sports Illustrated, ubicando el partido dentro de la jornada actual de selecciones en la que tanto Francia como Italia suman resultados bajo la dirección técnica respectiva. La cobertura periodística no especifica todavía los siguientes compromisos oficiales ni las fechas concretas de los próximos encuentros para los combinados nacionales involucrados en el torneo.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo logró la remontada en la Nations League?

Francia logró la remontada ante Bélgica.

¿Cuántos goles se anotaron y en cuánto tiempo?

Se registraron cuatro goles en 15 minutos.

¿Quién dirige a la selección de Francia en estos partidos?

Zinedine Zidane.

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