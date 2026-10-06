Honduras vs Jamaica EN VIVO: La Bicolor confirma su 11 titular ante los caribeños

El resultado de este encuentro definirá el destino inmediato de las selecciones en la competencia. La Bicolor ha confirmado su alineación titular para encarar a los caribeños, según informa DIEZ.HN.

Este enfrentamiento se desarrolla en el marco de la Concacaf Nations League 2026, con un seguimiento en tiempo real de goles y resultados liderado por Diario AS. La transmisión en vivo a través de Deportes TVC y la cobertura emocional de Diario La Tribuna subrayan la importancia del evento.

La incógnita ahora es el resultado final de este choque directo.