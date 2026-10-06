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Honduras vs Jamaica EN VIVO: La Bicolor confirma su 11 titular ante los caribeños

Honduras y Jamaica se enfrentan en Tegucigalpa en un duelo decisivo de la Concacaf Nations League 2026.

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  • Clave informativa: Honduras vs Jamaica EN VIVO: La Bicolor confirma su 11 titular ante los caribeños
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El resumen

El resultado de este encuentro definirá el destino inmediato de las selecciones en la competencia. La Bicolor ha confirmado su alineación titular para encarar a los caribeños, según informa DIEZ.HN.

Este enfrentamiento se desarrolla en el marco de la Concacaf Nations League 2026, con un seguimiento en tiempo real de goles y resultados liderado por Diario AS. La transmisión en vivo a través de Deportes TVC y la cobertura emocional de Diario La Tribuna subrayan la importancia del evento.

La incógnita ahora es el resultado final de este choque directo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Dónde se juega el partido?

El encuentro se lleva a cabo en Tegucigalpa.

¿En qué torneo se enfrentan Honduras y Jamaica?

Se enfrentan en la Concacaf Nations League 2026.

¿Ya se conoce el equipo de Honduras?

Sí, la selección de Honduras ya confirmó su 11 titular.

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Honduras Jamaica Concacaf Nations League 2026 Tegucigalpa La Bicolor

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