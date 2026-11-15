Gilberto Mora y Julián Quiñones maquillan derrota de México ante Jamaica
México sufre una caída de 3-2 ante Jamaica en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
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- Punto central: México sufre una caída de 3-2 ante Jamaica en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
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El resumen
5 fuentes informan sobre el encuentro de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde Jamaica logró una ventaja de tres goles frente a la selección mexicana. Las coberturas detallan que México reaccionó posteriormente en el marcador, pero el resultado favoreció finalmente al conjunto jamaicano por 3-2.
Tras el encuentro, declaraciones difundidas por Sports Illustrated recogen las palabras de Rafa Márquez, quien señaló que el equipo se hace daño a sí mismo. Por su parte, ESPN Deportes destaca que las actuaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones maquillaron el resultado final de la derrota mexicana.
De cara al futuro de la competencia, Sports Illustrated detalla los aspectos que el combinado mexicano debe corregir con el objetivo de avanzar al Final Four de la CONCACAF Nations League, quedando pendiente el desarrollo de los próximos partidos oficiales del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre México y Jamaica?
Jamaica derrotó a México con un marcador de 3-2.
¿En qué torneo se enfrentaron ambas selecciones?
En la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Qué jugadores destacaron en la cobertura por maquillar el marcador?
Gilberto Mora y Julián Quiñones.
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